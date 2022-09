Apre per la prima volta in Villa Reale la sala di bellezza della regina

Chissà quante ore le sovrane hanno trascorso in quel locale. Una sorta di spa personale dove rilassarsi e farsi belle. Adesso, per la prima volta, quell'angolo tanto intimo delle regine apre anche al pubblico. Da oggi, sabato 17 settembre, anche i visitatori della Villa Reale di Monza potranno accedere e ammirare la sala della bellezza utilizzata dalle regine che hanno soggiornato all’interno della Reggia monzese.

La spa di sua maestà è una sorta di 'ambiente alla turca', scaldato da una stufa posizionata nel locale retrostante. In epoca austroungarica lo si raggiungeva direttamente dalle stanze private di Maria Beatrice d’Este attraverso una scala in pietra a doppia rampa, conteneva una vasca ovale posizionata al centro dell’abside. Era, secondo l’incisione di Giacomo Mercoli Nepos nel 1791, tra i pochi ambienti rappresentati nei dettagli decorativi, dimostrandone l’importanza. Nel periodo napoleonico era segnalata la presenza di un arredo che contempla anche sedie, poltrone, un lungo divano e un tavolino da gioco. Alle finestre tendaggi guarniti di frange e fiocchi. Nelle epoche successive il locale ha subito alcune modifiche.

Un vero e proprio gioiello recuperato dopo molto anni di studi e di ricerche. La rimozione delle opere di superfetazione stratificatesi ha consentito di mettere in luce strutture e decorazioni antiche quali le finiture parietali a stucco lucido e il sottostante intonaco, decorato a semplice quadratura, steso su una parete a tavelle, formante camera d’aria.

L'apertura al pubblico di questa sala della Villa Reale avviene in concomitanza del ventennale di Villa Aperte, la rassegna promossa dalla provincia di Monza e Brianza che da oggi - per tre fine settimana - apre al pubblico 180 meravigliosi siti presenti tra le province di Monza e Brianza, Como, Lecco e Varese. Per prenotare la visita nella sala di bellezza delle regina consultare il sito www.reggiadimonza.it.