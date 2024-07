Riaperto il ristorante di Monza che alcuni mesi fa era stato divorato dalle fiamme

Dopo due mesi e mezzo dall'incendio riapre il ristorante Macellerie di di via Lecco. L'annuncio sulla pagina Facebook del noto locale monzese dove i gestori hanno dato la notizia della riapertura.

"Finalmente l'attesa è finita, siamo tornati e vi aspettiamo più affamati che mai - si legge sulla pagina social del locale -. Dopo tanto lavoro e preparativi, siamo felici di annunciare che anche la nostra sede di Monza è pronta a deliziarvi di nuovo con tante proposte irresistibili sia a pranzo che a cena. Non vediamo l'ora di rivedervi tutti, vi aspettiamo a Monza".

Il locale era chiuso dalla serata del 23 aprile quando il rogo aveva divorato le cucine. Il ristorante si era riempito di fumo e i clienti in sala erano scappati in strada. Sul posto erano giunti i vigili del fuoco con cinque mezzi di emergenza tra autobotte, autoscala, autopompa e carro soccorso da Monza, Lissone e Desio e i soccorsi del 118 con un'ambulanza. Fortuntamente non si erano registrati feriti e i clienti presenti nel ristoranti erano già stati fatti allontanare.