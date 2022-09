Riapre il ponte sulla Tangenziale, da quando si può passare

Riapre il ponte sulla tangenziale. Alle 18 di venerdì 9 settembre è fissata la riapertura del ponte sulla tangenziale Est, tra Brugherio e Carugate.

Il tratto che collega i due comuni, a ridosso del cavalcavia della strada provinciale Sp208, all’altezza del centro commerciale, all’imbocco con la tangenziale Est, era stato chiuso lo scorso 1 agosto da parte della Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa per effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria.

Le strade alternative

La chiusura aveva comportato disagi per gli automobilisti e modifiche alla viabilità. Gli automobilisti provenienti da Brugheriodovevano raggiungere Carugate dalla parte est di Brugherio oppure attraverso l'accesso Tangenziale Est A51 utilizzando l'ingresso numero 13, direzione Venezia, posto in prossimità di via Quarto oppure attraverso via San Francesco verso il cavalcavia in prossimità di cascina Graziosa, mentre per i veicoli con massa superiore a 3,5 attraverso la zona industriale di Carugate. In alternativa si poteva percorrere viale Lombardia in direzione Cologno Monzese e quindi seguire le indicazioni Tangenziale Est A51, direzione Venezia.



Da Carugate invece per raggiungere Brugherio si doveva percorrere la Sp 121, attraversare l'abitato di Cernusco sul Naviglio e quindi percorrere la Sp 113 con direzione Brugherio oppure attraverso il ponte in prossimità della cascina Graziosa di Carugate immettendosi in via San Francesco. Mentre per i veicoli con massa superiore a 3,5 attraverso la zona industriale di Carugate e quindi immettendosi in via San Francesco.