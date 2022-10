Riapre a Monza il ristorante degli studenti

Piccoli cuochi crescono. E tornano ai fornelli.

A Monza riapre il ristorante didattico Olivettando, il locale dove cucinano e servono gli studenti dell'alberghiero A. Olivetti di Monza. Qui gli studenti, aspiranti chef, sotto la guida degli insegnanti collaborano all'ideazione dei menù, alla scelta degli ingredienti, si occupano della preparazione dei piatti e dell'accoglienza dei clienti. Un'attività in cui si cimentano apprendisti cuochi, allievi di sala e addetti al servizio accoglienza turistica.

"Il Ristorante "Olivettando" di Monza nasce dalla volontà degli insegnanti di indirizzo appoggiati dalla Dirigente Scolastico Renata Antonietta Cumino. Come per ogni ristorante didattico l'idea alla base è quella di realizzare una struttura dove mettersi in gioco avvicinandosi al mondo del lavoro; grazie alla collaborazione degli studenti dei vari settori, sarà possibile degustare il menu preparato dai nostri apprendisti cuochi, affiancato al servizio degli allievi di sala e degli allievi di accoglienza turistica" spiegano dal ristorante.

Il locale si trova in via Lecco 12 e dopo la pausa estiva - coincidente con la fine della scuola - torna operativo a partire da martedì 25 ottobre. Olivettando è aperto ogni mercoledì a cena dalle 20 alle 22 e ogni martedì e giovedì a pranzo dalle 12.30 alle 13.45. Qui si possono assaggiare piatti della cucina del territorio alternati a proposteelaborate dagli aspiranti chef. Per sostenere l'attività degli studenti è possibile anche regalare un voucher: i prezzi variano da 13 euro per il pranzo con un menù da tre portate dall'antipasto al dolce a 50 euro per un buono regalo per una cena per due.