Tutte le strade chiuse da lunedì a Biassono: maxi intervento di riasfaltatura

Maxi cantieri per la riasfaltatura al via da lunedì a Biassono. Il 15 luglio, come annunciato dal vicesindaco Donato Cesana sulla sua pagina Facebook, il comune brianzolo sarà coinvolto in un maxi intervento per la riqualificazione delle strade.

Il comune quest’anno ha investito 345mila euro per risaltare le maggiori arterie cittadine. “Stenderemo molti metri quadri di asfalto, mettendo in sicurezza centinaia di metri di strade biassonesi, circa 4 km in totale, a fine estate”, ha precisato Cesana. Da lunedì operai al lavoro in via Madonna delle Nevi da via delle Vigne fino a Cascina Marianna per tutta la sede stradale e, nel tratto successivo, verranno fatti grandi ripristini di sicurezza. Visto anche l’ormai prossimo cantiere per la realizzazione di Pedemontana.

Da mercoledì 17 luglio lavori anche in via Trento e Trieste, da piazza Italia fino alla prossimità di via Gramsci. Seguiranno poi lavori di rifacimento del manto stradale anche in via Locatelli, a seguire, dalla ex SP6 fino alla prossimità di via Lambro e comprende anche il rifacimento del dosso pedonale di fronte alla scuola Verri.

“Sono interventi necessari per garantire sicurezza stradale e confort di guida sulle nostre strade – conclude Donato Cesano -. Avremo dei leggeri e temporanei disagi, ma con l'obiettivo ben chiaro di migliorare. Grazie della collaborazione a tutti i biassonesi”.