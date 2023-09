La piazza di Monza dove le auto si ribaltano (ma solo virtualmente)

Qualcuno, magari, ha già vissuto la drammatica esperienza: perdere il controllo dell’auto e poi ribaltarsi finendo la corsa contro un muro, una cancellata o un guardrail. Un’esperienza drammatica che, purtroppo, la cronaca ci insegna che in molti casi ha anche esiti mortali. La prudenza è fondamentale quando ci si mette alla guida. Così che, per ricordare agli automobilisti quello che si rischia, all’interno della Monza Italian Motor Week è previsto uno spazio di simulazione dove vivere (virtualmente) quello che succede quando il mezzo si ribalta.

Il 16 settembre a Monza si potrà vivere il brivido del crash test: dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18 in piazza Roma sarà installata una macchina del crash test experience. Una Smart incernierata ad una struttura metallica motorizzata sarà disponibile per chi vorrà sottoporsi ai test, indossando le cinture di sicurezza fino a restare a testa in giù dopo la simulazione di un ribaltamento. Inoltre nel pomeriggio di domenica 17 settembre in piazza Carducci si svolgerà una simulazione dinamica d’incidente stradale, in cui si potrà assistere a ciò che può accadere quando un’auto lanciata ad una velocità di circa 30-40km/h urta un ciclomotore scarventano il manchino del motociclista direttamente sull'asfalto, mostrando le conseguenze dirette dell’urto.

Il Monza Italian Motor Week si svolgerà a Monza dal 13 al 17 settembre. È un evento dalle tante sfaccettature che si propone di esaltare l'eccellenza motoristica, l'innovazione tecnologica, la sicurezza stradale ma anche le tradizioni gastronomiche della regione. Oltre a divertire e coinvolgere appassionati e curiosi, l'evento aspira a lasciare un'impronta duratura nella comunità, promuovendo la consapevolezza e contribuendo alla crescita e all'affermazione di Monza come un punto di riferimento nel panorama motoristico nazionale.