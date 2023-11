I nonni a Monza "lavorano": aperte le candidature per diventare nonno civico

Servono i rinforzi. A Monza sono solo 4, ma di nonni civici ne servono molti di più. Così che il comune di Monza ha aperto un “reclutamento” per nuove leve: fino al 4 dicembre sarà possibile inoltrare la propria candidatura. Il nonno civico svolge servizi, singolarmente o con altri, di accompagnamento degli alunni delle scuole durante l’attraversamento della strada per garantire più sicurezza all’entrata e all’uscita, ed è un punto di riferimento educativo per far rispettare le regole del codice della strada.

Chi può diventare nonno civico

Possono diventare nonni civici le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e i 75 anni residenti o domiciliati a Monza e liberi da impegni lavorativi senza occupazione o con un lavoro part time o a turni che possa conciliarsi con l’attività. Ad ogni nonno civico vengono forniti un gilet ad alta visibilità con la dicitura “Servizio Nonni Civici”, un giubbotto per la stagione invernale ed un berretto. Inoltre viene rilasciata una tessera di riconoscimento con foto, attestante la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Come candidarsi

Per l’iscrizione ci si può rivolgere allo Sportello al Cittadino di piazza Carducci (tel. 039 2374363) da lunedì a venerdì dalle 8.30 ake 13, all’Ufficio Staff del Comando della Polizia Locale di via Marsala 13 (tel. 039.2816207 – 229) oppure a uno dei dieci centri civici della città. È possibile anche scaricare la scheda d’iscrizione direttamente dal link https://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/monzaservizi/polizia-locale/2023_Scheda-di-adesione-al-progetto.pdf, compilarla ed inviarla all’indirizzo email plstaff@comune.monza.it allegando copia della propria carta d’identità (fronte e retro). Le domande vengono valutate al fine di conoscere le attitudini e le esigenze dei candidati, che verranno anche invitati a partecipare ad un colloquio individuale con il Comandante del Corpo od un suo delegato. I nonni civici a cui verrà conferito l’incarico, prima dell’inizio del servizio dovranno frequentare un corso di formazione di circa 8 ore, generalmente due mezze giornate.



“I nonni civici – commenta l’assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia – svolgono la propria attività in perfetta sinergia con il lavoro della polizia locale, garantendo ulteriore sicurezza agli studenti soprattutto nei luoghi di maggior traffico della città negli orari di entrata e uscita dalle scuole”.