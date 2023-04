Il negozio che cerca la sua prima cliente

Forse viveva (oppure adesso vive) a Monza o in Brianza quella donna che 50 anni fa aveva partecipato all'inaugurazione del negozio di Erba.

L'appello - riportato dai colleghi di LeccoToday - arriva da un negozio di Erba, Selene Città Negozio, che ha aperto 50 anni fa e vorrebbe tanto ritrovare la sua prima cliente in vista dell'anniversario dell'inaugurazione.

"Qualche mese fa avevo fatto un appello nelle storie per trovare la nostra prima cliente del 1973 durante l’inaugurazione di Regal Cash (qualcuno di voi ancora se lo ricorda) - si legge sui social -.Purtroppo la mia ricerca non ha ancora dato i suoi frutti, ma anche se mancano pochi giorni al nostro Anniversario non mi voglio arrendere. La nostra bella signorina nella foto indossa un completino azzurro, grandi occhiali stile “Mina” e quel giorno è venuta con il suo cagnolino. Regal Cash si trovava nel piano interrato del vecchio “Selene davanti” ed era un cash-and-carry (vendita all’ingrosso). Uno dei pochi indizi che ho a disposizione è che solo i possessori di partita Iva potevano entrare, quindi o lei o la sua famiglia avevano un’attività all’epoca. Inoltre ho potuto notare da altre foto che porta una fede al dito. Ci tengo molto a trovarla perché in questa foto è a fianco di mio nonno Romolo (camice bianco) che purtroppo non ho mai potuto conoscere e di mia nonna Dina (camice rosa) che è venuta a mancare qualche anno fa. Se qualcuno di voi sa chi possa essere mi può contattare in privato nella chat del profilo di Selene Città Negozio. Infinite grazie, Gloria".