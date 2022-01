Vincono 300mila euro al Superenalotto ma non ritirano il premio: caccia ai 6 fortunati lombardi

Hanno vinto al Superenalotto e neppure lo sanno. Sono 6 in Lombardia i fortunati vincitori che hanno indovinato e giocato la schedina vincente ma non si sono ancora attivati per ritirare i premi. Premi tutt'altro che irrosori: 50 mila a ogni vincitore che aveva giocato nei concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre, per un totale di 300 mila euro non ancora incassati. Adesso hanno poco meno di un mese di tempo per riscattare la vincita del SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, giocato alla fine di novembre.

I giocatori devono verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se sono tra i fortunati vincitori e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso.

Le schedine vincitrici sono state giocate a: Roncadelle (Brescia) schedina giocata al Bar Le Rondinelle (via Mattei 37/39) la riscossione della vincita fino al 21 febbario; a Orzinuovi (Brescia) al bar Milano 2 (via Risorgimento) la riscossione della vincita fino al 21 febbraio; a Milano al The Square Bar Tabacchi (piazza Prealpi) la vincita si può riscuotere entro il 21 febbraio; a Lurago d'Erba (Como) al tabacchi di via Roma la vincita si può ritirare entro il 23 febbraio; a Pavia alla tabaccheria Desa Claudio (viale Cremona 66) la vincita si può riscuotere entro il 25 febbraio; e infine a Melzo (Milano) al tabacchi (via Vittorio Veneto 10) la vincita si può ritirare entro il 25 febbraio

L’iniziativa “Black Week” ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro.