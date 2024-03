Si cercano (anche in Brianza) i vincitori del Superenalotto: devono essere ritirati 80 mila euro

Hanno vinto 10 mila euro al Superenalotto ma non hanno ancora ritirato il premio. È caccia ai vincitori brianzoli della speciale iniziativa “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar che si è svolta alla fine dello scorso anno. Nell’occasione erano stati assegnati 900 premi da 10 mila euro ciascuno nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023).



Ma ci sono ancora 8 vincitori in Lombardia (anche a Monza e Brianza) che non hanno riscosso il premio: uno a Meda (giocato il 28 dicembre 8258AMI1800148) e uno a Monza (giocato il 30 dicembre 6843ATO1820132).



É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ ciascuno - 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 27, 28, 29 marzo a seconda della data del concorso giocato.