Una panchina nel nome di Lea, morta per mano della mafia

Era il 24 novembre del 2009 quando Lea Garofolo morì per mano dei suoi cari. Poi il suo corpo abbandonato e carbonizzato in un campo di Monza, nel quartiere di San Fruttuoso. E lì, dove i suoi resti sono stati trovati, è stata posta una targa a memoria del sacrificio di quella giovane mamma che si era opposta alla mafia.

Oggi, a 13 anni dalla sua morte, Monza non dimentica e questa mattina, all'orto didattico al Parco della Boscherona, verrà posizionata una panchina rossa e si svolgerà una performance teatrale con laboratori rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa è realizzata da Spi in collaborazione con Libera, l'associazione culturale Teatrando, Cadom, Sul filo dell’arte e Nam asd.Seguirà alle 18 al Circolo contadini operai (via Col di Lana) un incontro con il magistrato Luigi De Magistris e con Mario Bruno Belsito che presenteranno i loro libri "Sulle orme dei veri eroi" e "Fuori dal sistema". Coordina Marco Fraceti direttore dell'Osservatorio antimafie Monza e Brianza intitolato a Peppino Impastato.

Monza così non dimentica il sacrificio di quella mamma calabrese che testimoniò contro le faide interne alla 'ndrangheta, tra le quali anche la sua famiglia e quella dell'ex compagno. Aveva solo 35 anni quando fu rapita e strangolata in una casa di Milano, in piazza Prealpi, e il suo corpo carbonizzato a Monza. L'amatissina figlia Denise, che all'epoca non era ancora maggiorenne, diede subito l'allarme non vedendo ritornare la madre. Poi la tragica scoperta e la scelta, coraggiosa, di proseguire il cammino di Lea testimoniando nei processi contro la sua famiglia. Nel 2013 la sentenza: i giudici della corte d'Assise e d'Appello di Milano hanno confermato la condanna a carico di Carlo Cosco (ex compagno di Lea), del fratello Vito, di Massimo Sabatino e di Rosario Curcio. Questi ultimi due sono ritenuti dai magistrati personaggi vicini alla famiglia legata alla 'ndrangheta calabrese. Il procuratore generale Marcello Tatangelo aveva chiesto l'ergastolo per i fratelli Cosco e per Curcio: per Sabatino invece era stata chiesta l'assoluzione. Niente da fare. Assolto invece, come da richiesta del pg, Giuseppe Cosco. Condannato a 25 anni dopo la collaborazione con gli inquirenti Carmine Venturino: il suo aiuto consentì di localizzare i resti della donna in un magazzino di via Marelli.

“ Abbiamo un debito con Lea Garofalo - diceva don Ciotti -. Il problema è chi tace e chi lascia fare. Ci sono troppi cittadini a intermittenza, troppa gente che si commuove ma non si muove. Ne usciamo solo con un grande appello e chiamata alla responsabilità civile”