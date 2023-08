A pochi minuti da Monza il primo centro commerciale ad aver realizzato un’area dedicata ai riders

Succede a pochi minuti da Monza, dove con la creazione dell'area "pit stop - riders”, il Bicocca village di Milano diventa il primo centro commerciale italiano ad aver realizzato una zona dedicata ai lavoratori del food delivery.

L’area allestita offre ristoro ai riders che, in uno spazio (salubre) espressamente dedicato alla sosta, hanno a disposizione acqua microfiltrata, una stazione di ricarica per le biciclette e i monopattini elettrici, una colonnina con prese usb per la ricarica dei cellulari e numerosi attrezzi per la gestione in autonomia di piccole riparazioni e manutenzioni dei propri mezzi a cui dedicarsi tra una consegna e l’altra. L'inaugurazione del nuovo spazio si è tenuta nella giornata dell'1 agosto alla presenza di Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 di Milano, e di Davide Contu, rappresentante sindacale dei riders. “Un progetto che si realizza e che diviene un modello da seguire - ha dichiarato la rappresentante della città di Milano - un esempio virtuoso di attenzione e sensibilità sociale”. Davide Contu ha poi sottolineato: “Da ex rider, conosco bene le esigenze di chi svolge questo lavoro e so quanto sia difficile trovare soggetti disposti a prendersene cura. E’ con grande ammirazione che assisto oggi ad un esempio concreto che dimostra come un'azienda possa andare oltre la semplice prospettiva di profitto e investire nella sostenibilità sociale, supportando concretamente i rider e valorizzando il loro contributo fondamentale alla collettività”.

Un progetto possibile grazie a Bicocca village "che - fa sapere - si impegna nella valorizzazione della città e del quartiere e che rende concreta l’intenzione di trasformare l’ambiente commerciale in una destinazione polifunzionale accessibile ed inclusiva in cui si promuovono valori sociali e culturali positivi". Un'iniziativa importante, dunque, il "pit stop - riders", che permette ad attività come il delivery e la consegna a domicilio di essere svolte nel pieno rispetto del lavoro e della persona. "Nel corso del tempo - hanno precisato ancora dal centro commerciale - ci è stato possibile consolidare il profondo legame con il quartiere e la città, e oltre che un luogo di shopping e intrattenimento il centro è divenuto un luogo per iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo".

Un'iniziativa utile a favore dei lavoratori, che ci si augura venga introdotta presto anche in altre realtà.