L'esercito dei 1.000 (e oltre) che si muove dietro al corteo storico

Ad aggiungersi quest'anno, fra gli altri, sono stati i costruttori dell'Arengario del gruppo Amici del borgo di Biassono, le lanaiole del Gruppo Sant'Agata di Sovico e i Falconieri di Sua Maestà di Gessate, con i loro splendidi esemplari di rapaci. E ancora, a salire sul palco, sul sagrato del Duomo, per la prima volta saranno anche le danzatrici della scuola Arte e spettacolo di Lesmo della scuola e il soprano Elena D'Angelo, la regina brianzola dell'operetta.

Quasi che a mancare a quella che è a tutti gli effetti la manifestazione più importante del giugno monzese si facesse peccato.

E del resto, quando si parla della rievocazione storica monzese, che prenderà il via domenica 25 giugno, non si può fare a meno di pensare al grande esercito di volontari e professionisti che da ben 42 anni, sotto l'egida dell'ideatrice Ghi Meregalli, la "signora" di Monza, si muove davanti e dietro le quinte per dar vita all'evento. Figuranti, attori, sarte, parrucchieri e truccatori, fotografi, giornalisti, artigiani, artisti, musicisti, giardinieri, speacker. Ma pure operai, tecnici, architetti, ingegneri, segretari, cuochi, volontari per la sicurezza e crocerossine. Oltre agli studiosi e agli storici. Un vero e proprio universo, una galassia multiforme composta di oltre mille persone tutte votate a rendere grandioso l'appuntamento della notte di inizio estate dei monzesi.

Ognuno secondo le proprie competenze. E la propria ineguagliabile creatività. C'è per esempio la pasticciera Giuseppina Sorte, che fa parte dell'associazione La Ghiringhella di Villasanta a cui si deve la riproduzione in scala reale di tutti gli oggetti del tesoro del Duomo, dalla corona ferrea alla chioccia coi pulcini, con l'utilizzo di amido inumidito. Straordinarie opere d'arte artigianali. Ci sono poi le meravigliose creazioni sartoriali conservate nei locali dell'associazione Villasanta medievale. A riprodurle uno stuolo di talentuose sarte, guardando alle vesti dei Longobardi visibili nelle scene dipinte nella cappella degli Zavattari in Duomo. Ma pure le eleganti creazioni in pizzo realizzate dalle merlettaie Scuola di Merletto di Carate Brianza. Gli stendardi artistici del pittore monzese Gaetano Grimaldi. E le tavole medievali dipinte dall'artista Giulia Iacchetti, aggiuntasi quest'anno alla compagine dei volontari della rievocazione.

Di eccelsa eleganza anche il nuovo abito di Teodolinda, realizzato dalla non più giovanissima (seppure l'energia è quella di una ventenne) sarta lissonese Adelia Carzaniga, storica affiliata del Gap (Gruppo amici del presepe) di Lissone. E ancora le luccicanti armature della compagnia di combattimento in armatura Fenice Viscontea, di Varese. La lista di coloro che sfileranno quest'anno lungo le vie del centro storico è numerosissima: ci saranno tra gli altri l'associazione La contrada Dügana del Palio degli zoccoli di Desio, il Gruppo sbandieratori e musici della Torre di Primaluna, l'associazione Sos levrieri” di Milano, l'associazione Aurora Noctis di Vigevano, la compagnia teatrale Il volto e la Maschera di Monza, insieme al gruppo de I monsciaschi e ovviamente, immancabile la Compagnia internazionale dei Folli di Ascoli Piceno. Conosciuti dai monzesi per il noto volo della colomba teodolindea nel cielo sopra il Duomo.

A sostenere l'evento anche l'amministrazione comunale, Regione Lombardia, la Camera dei deputati e naturalmente i tanti sponsor pubblici e privati, mecenati votati al bello. Lavoratori, studenti, pensionati. Che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio della storia e delle tradizioni. Mettendo in piedi una macchina organizzativa senza pari. Tutti affascinati dal mito della regina Teodolinda. Ma forse più ammaliati dalla "loro" signora di Monza. Che ha saputo tenerli insieme. Con piglio ineccepibile. Senza mai scomporre l'iconico caschetto biondo, divenuto famosissimo.Dando vita all'attesissima notte del sogno monzese.