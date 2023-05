Il mercato medievale, i falconieri e il corteo storico: Monza per un giorno torna al Medioevo

A Monza le lancette del tempo tornano indietro al giugno del 1293, ovvero al momento della posa della prima pietra dell'Arengario, il palazzo dei monzesi.

Un momento storico importantissimo per tutta la città e che quest'anno verrà celebrato nell'ambito del celebre corteo storico in costume del giugno monzese. Proprio il 25 di giugno, infatti, il centro storico si accenderà della presenza di centinaia di figuranti per la 42esima edizione della rievocazione storica monzese, realizzata dal Comitato rievocazione storica Monza guidato da Ghi Meregalli, la nota "signora di Monza" che è da sempre la detentrice della storia e delle tradizioni cittadine. “Modoetia, anno domini 1293 - Storie e voci dall’antico palazzo comunale”, il titolo della manifestazione di quest'anno, che sarà appunto a raccontare la storia dell’Arengario, le cui porte sono state aperte sotto il regime del nobile e potente milite Pietro Visconte, podestà del borgo di Monza. Un simbolo architettonico che riassume in pieno la parabola politica e sociale della comunità monzese nel medioevo.

Come da tradizione, perno della rievocazione storica sarà il corteo animato da centinaia di figuranti in costume d’epoca (provenienti da tutta la Lombardia) che attraverseranno le vie del centro storico e che si concluderà con il suggestivo spettacolo serale in piazza Duomo. Primi fra tutti i protagonisti del tempo che hanno assistito alla posa della prima pietra dell'Arengario, e ancora, manco a dirlo, l'immancabile regina Teodolinda con i membri della sua corte.

Il programma

La manifestazione conterà anche tante novità. Si aprirà già nel pomeriggio, dalle 16, in piazza Roma con un curioso mercato medievale, ove sarà anche possibile degustare gli antichi confetti già presenti nel banchetto di nozze di Teodolinda, e dove saranno presente con le prove di volo dei talentuosi falconieri. Che daranno vita anche a dei momenti di animazione per i più piccoli. Ad accompagnare la fiera, la sfilata degli sbandieratori lungo le vie del centro ad annunciare l’importante evento. Sotto le guglie del Duomo, dalle 21, si aprirà infine la consueta esibizione teatrale, accompagnata dalle dalla voce della soprano Elena D’Angelo e dai cantori e danzatori medievali del territorio. Mentre l’ultima parte della serata vedrà il sagrato animarsi della magica esibizione della Compagnia internazionale dei folli. Con i trampolieri, gli acrobati, e i giochi pirotecnici accompagnati dalla musica e con l’imperdibile volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato.

Un evento divenuto nefgli anni la punta di diamante della Sagra di San Giovanni, e per il quale sono attese in città migliaia di persone.