Monza ritorna al medioevo: conto alla rovescia per la celebre rievocazione storica

La rievocazione storica monzese giunge quest’anno alla sua 43esima edizione. Uno straordinario appuntamento che come di consueto sarà un vero e proprio rito collettivo, un momento imperdibile di recupero della memoria e delle tradizioni e per l'occasione si accompagnerà al racconto dell’illustre parabola del compatrono San Gerardo e della fondazione dell’ospedale a lui dedicato. Il primo ospedale civile cittadino.

"1174 - 2024 Nell’ospedale di Gerardo 850 anni di cura e devozione" il titolo di questa edizione che, per questo traguardo così importante, ha spinto il comitato organizzatore guidato dalla signora di Monza Ghi Meregalli ad arricchire la manifestazione di tante novità e di numerosi nuovi appuntamenti. Il tradizionale corteo dei figuranti lungo le vie del centro storico e lo spettacolo in piazza Duomo saranno infatti solo la tappa finale di un percorso partito già il 19 febbraio, quando nel nosocomio cittadino i gruppi afferenti al Comitato Rievocazione Storica Monza sono stati protagonisti del grande evento in occasione degli 850 anni dalla sua fondazione. Seguito poi dalla presenza dei figuranti nell'edizione 2024 di "Monza in fiore" nel weekend.

Quando si svolgerà la rievocazione

La data fissata per la rievocazione di quest'anno è l'8 giugno. Ma nei giorni precedenti il celebre corteo (dal 28 maggio al 4 giugno), spiega il comitato organizzatore, ampio spazio sarà dato alla presentazione in esclusiva dei manufatti realizzati nel corso degli anni dai volontari delle associazioni legate alla rievocazione. In particolare, in alcuni negozi del centro storico (La Rinascente, Andros, Le Menegatto) saranno esposti gli abiti indossati dai figuranti (con anche uno speciale workshop venerdì 31 maggio alle 17.30) che fin dalla prima edizione hanno reso celebre la rievocazione monzese. Un unicum nel loro genere, fedeli e altresì pregiatissime riproduzioni degli abiti indossati dai personaggi della corte di Teodolinda negli affreschi della Cappella degli Zavattari, riconosciuti fra gli abiti storici più belli fra quelli prodotti in Italia.

La risottata teodolindea

Nella serata di venerdì 7 giugno, dalle 19, protagoniste saranno le tradizioni culinarie del territorio. Il Comitato Rievocazione Storica Monza e l’associazione Produttori di Luganega Monza saranno infatti insieme in una golosa e divertente serata aperta a tutti i cittadini in piazza Trento e Trieste. Ove il protagonista sarà appunto il risotto con la luganega, diventata l’icona della cucina tipica brianzola, che sarà possibile gustare tutti insieme.

Il corteo e lo spettacolo in Duomo

Come da tradizione, anche quest’anno l’8 giugno il corteo sarà animato dalle centinaia di figuranti in costume d’epoca (molti dei quali provenienti da associazioni culturali provenienti dalla Lombardia e che per la prima volta faranno parte della grande macchina della rievocazione storica monzese) che attraverseranno le vie del centro storico, e si concluderà con il tradizionale e suggestivo spettacolo in piazza Duomo. Immancabile, nemmeno a dirlo, sarà la regina Teodolinda, con i membri della sua corte e con tanto di Tesoro al seguito.

La manifestazione si aprirà già nel pomeriggio, alle 16, nella piazza dell’Arengario con un mercato medievale, dove sarà possibile assistere alle prove di volo di talentuosi falconieri. Pronti anche a far giocare i più piccoli. Ad accompagnare la fiera, nella quale si potranno scoprire gli antichi mestieri, come la lavorazione del pizzo, e fare un tuffo nel passato con i protagonisti dell’epoca, la sfilata degli sbandieratori ad annunciare l’importante evento.

Sotto le guglie del Duomo, dalle 21, si aprirà infine la consueta esibizione teatrale, e ad intrattenere il pubblico saranno numerosi ospiti. Attori, danzatori e cantori medievali del territorio, e ancora trampolisti, acrobati, e poi giochi pirotecnici e mirabolanti animazioni caratterizzeranno infine l’ultima parte della serata. Che vedrà il sagrato animarsi della magica esibizione della Compagnia internazionale dei Folli accompagnati dalla musica e con l’imperdibile volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato.

L'attesa è già altissima.