Il quartiere che rischia di diventare una discarica (malgrado le telecamere)

Gli incivili non temono neppure le telecamere e facendosi beffa dell’occhio del grande fratelli abbandonano i rifiuti anche sotto i cartelli di divieto. Sos abbandono rifiuti a Cederna e a Cantalupo. La denuncia arriva da un residente che ha inviato alla redazione di MonzaToday un reportage dell’inciviltà che regna in alcune vie del popoloso rione monzese.

Un disagio che ormai prosegue da settimane, con la segnalazione anche agli uffici comunali competenti. “Oltre alla tristemente nota via Cantalupo qui oltre all'abbandono in piccole ‘discariche’ si rileva spesso lo smaltimento di residui verdi in sacchi destinati al ritiro della plastica - ci spiega il monzese -. L’abbandono dei rifiuti prosegue anche in via Poliziano verso la ex biblioteca di quartiere, in via Pellegrini e in via Luca della Robbia”. Con incivili “spavaldi” che abbandono i rifiuti persino sotto il cartello di divieto che indica la presenza delle telecamere (in parte coperto dalla fitta vegetazione).

"È arrivato il momento di dire basta - ribadisce il residente -. Chiedo nuovamente all’assessore all’Ambiente Giada Turato di sollecitare l’Impresa Sangalli a intervenire”. Intanto durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 22 luglio, l'assessore Turato - proprio in merito al problema delle telecamere posizionate per disincentivare le persone dalla triste abitudine di abbandonare i rifiuti - ha annunciato che nuove telecamere sono state posizionate alla rotonda vicino al confine con Cinisello Balsamo, e che presto verranno installate anche in via dell'Offellera.