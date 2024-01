Lo scontrino che incastra l'azienda brianzola: rischia una multa fino a 26mila euro

Tra i rifiuti abbandonati (illegalmente) lungo la strada c'erano anche due scontrini che hanno permesso di risalire alla responsabile del gesto. Che nel caso specifico è un'azienda di Lissone che ora rischia fino a 26mila euro di multa.

È accaduto a Monza, nell'ambito dei controlli portati avanti di concerto dal comune e dalla polizia locale contro l'abbandono dei rifiuti. A inizio gennaio, infatti, in via padre Annibale Maria di Francia gli agenti hanno rinvenuto diverso materiale da risulta non smaltito e abbandonato lungo la strada, in particolare materiale elettrico, macerie, profili e anche una caldaia. A un esame più attento del materiale gli agenti hanno anche rilevato la presenza di due scontrini che hanno così permesso di risalire immediatamente alla ditta responsabile dell'illecito. Che si è appunto appurato trattarsi di un'azienda con sede a Lissone che effettua lavorazioni elettriche e edili, e che avrebbe affidato i rifiuti poi abbandonati a una non meglio identificata impresa.

Dopo l'accertamento il titolare dell’azienda è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. Un reato punibile con la pena dell’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 2600 a 26mila euro.

Sempre durante la prima settimana di gennaio gli agenti della polizia locale hanno accertato e sanzionato altri due responsabili. In un caso, la violazione è stata rilevata con la nuova telecamera inaugurata in via Cantalupo lo scorso dicembre. L'1 gennaio infatti, in via Cantalupo, con l'ausilio della telecamera recentemente installata è stato accertato il deposito di 3 sacchi da parte di due persone che hanno raggiunto la via a piedi. All'interno dei sacchi, che contenevano prevalentemente abiti, è stato trovato anche in questo caso uno scontrino. Che ha così permesso agli agenti di individuare come trasgressore un negozio di abbigliamento. Che è stato sanzionato sulla base dell'ordinanza sulla raccolta differenziata.

Il giorno seguente, invece, in via Giovanni dalle Bande Nere, grazie al rinvenimento di documentazione all'interno di alcuni sacchi abbandonati, è stato possibile risalire agli autori dell'illecito. Che sono stati così ugualmente sanzionati.

"Il costante lavoro di controllo da parte degli agenti - ha commentato l’assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia - è volto a difendere la legalità ma anche il decoro e la vivibilità di Monza. L’impegno dell’amministrazione a contrasto dell’abbandono dei rifiuti proseguirà, assicurando il maggior rispetto possibile delle norme sia da parte dei cittadini sia da parte delle imprese".