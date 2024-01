La strada monzese dove le auto sfrecciano accanto a mucchi di rifiuti abbandonati

Sacchi pieni di immondizia, materassi, stendibiancheria, scatole, scatoloni. Una discarica a cielo aperto quella che c'è a bordo strada lungo via dell'Offelera, a Monza.Purtroppo il problema dell'abbandono dei rifiuti non è una novità, anche in quella zona di Monza, una strada di collegamento (e di grande passaggio) tra il capoluogo e i comuni limitrofi. Ma le foto e il video che sono stati inviati alla redazione di MonzaToday da una lettrice denuncia una situazione che è molto grave.

La strada viene utilizzato da alcuni come pattumiera a cielo aperto. Non si tratta di qualche sacchetto gettato, magari da auto di passaggio, ma di decine di metri di rifiuti accatastati. Non solo sacchetti dell'umido, ma anche parecchi sacchi neri al cui interno, logicamente, non si sa che cosa c'è. Sacchetti, sacchi, e materiale ingombrante gettato a bordo strada e vicino ai campi.

Immagini eloquenti che parlano da sole. Immagini di uno stato di degrado di un angolo periferico della città dove persone incivili gettano i loro rifiuti invece di smaltirli correttamente, forti anche della possibilità di agire indisturbati la sera, quando la strada non è molto illuminata. "Questa non è una via: questa è una discarica a cielo aperto", ha commentato la lettrice che ha scattato le foto.