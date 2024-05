Pranzo al bar con vista rifiuti: il centro ancora invaso dall'immondizia

Il salotto buono invaso dai rifiuti. Sacchi e bidoni non ancora recuperati che durante la pausa pranzo fanno da panorama ai clienti seduti ai tavolini dei bar. Uno spettacolo tutt’altro che lusinghiero quello che arriva da alcuni lettori che intorno alle 12.30 di lunedì 27 maggio hanno immortalato alcune vie del centro storico dove l’immondizia è in bella vista davanti a bar, negozi e portoni dei palazzi. Con lo scatto di un gruppo di ragazzi che sta pranzando in un bar di piazzetta Corridoni affacciato proprio sui rifiuti.

Ma non è l’unico esempio. I lettori che ci hanno inviato le foto hanno immortalato altri angoli che a quell’ora presentavano ancora sacchi e bidoni in bella vista. Come nella zona degli spalti, in via Talamoni, in via Santa Margherita. “Purtroppo non è il primo giorno che assisto a questo scempio - ci riferisce un lettore -. Già alcuni lunedì fa avevo segnalato lo stesso problema”.

Un problema, quello della raccolta dei rifiuti, che ormai da tempo è al centro delle discussioni: sui social con gli scatti dei cittadini che immortalano centro e periferia dove, in pieno giorno, ci sono bidoni e sacchi proprio come denunciato una settimana fa da Giorgio Castoldi referente del gruppo Controllo di Vicinato di San Carlo-San Giuseppe; ma anche episodi di discariche abusive come il caso di via Dell’Offelera con decine di metri di strada dove vengono abbandonati i rifiuti. Un problema che da oltre un anno è stato più volte portato anche all’attenzione del consiglio comunale.