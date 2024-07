Il giardinetto di quartiere trasformato in una discarica: la rabbia dei residenti

Le immagini arrivano direttamente dai social e mostrano una della zone della città trasformata in una vera e propria discarica. Nello specifico quella del giardinetto compreso tra le vie Bixio, Libertà ed Enrico da Monza, di nuovo al centro dell'attenzione dei cittadini per la notevole quantità di rifiuti che vi sono stati abbandonati. All'interno ma pure al esterno, in prossimità del cassonetto giallo per la raccolta dei vestiti usati e che appunto, per l'ennesima volta, è stato utilizzato dai "furbetti" in maniera impropria e trasformato in un immondezzaio.

"Per chi volesse comprare casa a Monza, zona San Gerardo, 5 minuti a piedi dal parco e dal centro. Giardinetti entrata sia da viale Libertà che da via Enrico da Monza.Zona servitissima e a misura di bambino" si legge nel post pubblicato da un cittadino sulla pagina Facebook di "Sei di Monza se..." e al quale sono allegate le foto dell'area. Decisamente impresentabile. Con stracci, coperte e sacchi della spazzatura sulle panchine e fra gli alberi del giardinetto, e la solita montagna di sacchi, vestiti e stracci (ma pure un vecchio passeggino) abbandonati ai piedi del cassonetto giallo posto appena fuori dal giardino.

I commenti arrabbiati dei cittadini non si sono fatti attendere. Stanchi dell'inciviltà di taluni. E amareggiati da uno scenario che sembra ormai diventato cronico. Nonostante gli sforzi della Sangalli e tutte le campagne di sensibilizzazione (unitamente ai controlli e alle multe e al posizionamento di telecamere per la videosorveglianza posizionate in città) portate avanti dall'amministrazione per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Secondo quanto dichiarato dagli utenti della pagina nemmeno la sostituzione del cancello d'entrata del giardinetto si è rivelato utile: pare infatti che spesso sia utilizzato da qualcuno come luogo di fortuna per trascorrere la notte all'addiaccio.

"Stamattina via telefono è stata segnalata la baraonda che si è creata sul marciapiede alla cooperativa Vestisolidale. È stato riferito che alcuni volontari sistemeranno gli abiti in sacchetti più grandi e martedì verrà fatta una raccolta straordinaria" specifica invece un altro post relativamente alla situazione legata al cassonetto giallo. "Quello spazio verde è da anni punto di ritrovo e rifugio di sbandati e senzatetto. La situazione del cassonetto giallo vedo che è tornata ai peggiori livelli, purtroppo" riassume infine un cittadino.