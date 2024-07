"Perché Monza la domenica è sempre una discarica a cielo aperto?"

Cestini stracolmi di rifiuti domestici, bottiglie e lattine abbandonate fuori e poi un odore di urina insopportabile. Questa la descrizione di un angolo di Monza in una domenica di inizio estate, e il rammarico di chi proprio non accetta di vedere la città trasformata in una discarica a cielo aperto.

La segnalazione è stata inviata alla redazione di MonzaToday da Giorgio Castoldi, referente del gruppo Controllo di Vicinato di San Carlo-San Giuseppe oltre che vice coordinatore della stessa consulta, che ieri pomeriggio, domenica 14 luglio, ha fatto una passeggiata in zona via Monte Oliveto, via Mauri a una decina di minuti a piedi dal centro storico. Il cestino pieno e tutt’intorno resti di una serata a base di birra e di pizza; poco più in là il cestino che straborda di altri sacchetti di rifiuti e a terra un altro pieno di immondizia domestica; e poco più in là un altro ancora da dove fuoriescono bottiglie, lattine e una coppetta di gelato.

Una descrizione che non riguarda solo quell’angolo della città. Giorgio Castoldi già nei mesi aveva segnalato alla nostra redazione il problema di decoro e di pulizia di Monza la domenica. “In centro, così come poco fuori dall’area pedonale, la domenica lo spettacolo è ingrato – incalza -. Non capisco perché la domenica i cestini non vengono svuotati. Serve maggiore collaborazione da parte di tutti, segnalazioni alla polizia locale e agli uffici comunali competenti se qualcuno vede persone che abbandonano i rifiuti. Questa situazione è intollerabile”.

Non va meglio in centro come denunciato sul gruppo Facebook “Monza Segnalazioni”. Stesso problema, stesso giorno: la domenica la città si trasforma in una discarica. “Questa è Monza a due passi dal centro, via Dei Mille e via Crispi, e questa è la situazione – denuncia una cittadina postando le foto di bottiglie di birra abbandonate e di sacchetti di immondizia appesi ai cestini -. Inciviltà da parte di persone che abbandonano i rifiuti, ma anche molta incuria e degrado , ci sono ancora tronchi che risalgono al temporale dello scorso luglio, per non parlare della vegetazione cresciuta oltre misura. Vogliamo intervenire?”. La monzese invita gli amministratori a passeggiare per la città e a vedere la situazione coi propri occhi, così da intervenire e cercare di risolvere il problema.