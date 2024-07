Il parco brianzolo come una discarica dopo le grigliate domenicali

Laddove c'era l'erba, ogni lunedì, resta solo un tappeto di rifiuti. E di escrementi (umani).

Non lasciano spazio a dubbi circa la mancanza di senso civico di taluni le foto pubblicate da un cittadino sulla pagina Facebook "Sei di Vimercate se..." e allegate a un post nel quale si lamentano le condizioni nelle quali si presenta il Parco del Molgora, alla fine di via Adda e alle spalle del campo cinofili e di tiro con l'arco, dopo le grigliate del weekend.

Una mole di sacchi della spazzatura e di rifiuti disseminati ovunque nel terreno, proprio in prossimità delle panchine dove in molti, appunto, il sabato e la domenica sono soliti sollazzarsi con improvvisate grigliate in un'area dove peraltro non sarebbe nemmeno consentito: "Ogni lunedì siamo costretti a vedere questo schifo - si legge nel post - Oltre ai rifiuti ci troviamo a passeggiare schivando escrementi umani".

Un'immagine decisamente poco edificante, e che per i residenti è ancora più grave se si pensa che le grigliate abusive potrebbero diventare anche molto pericolose per l'incolumità dell'area e delle persone: "Sembra incredibile l'accensione costante di barbecues in aree non destinate a questo utilizzo con il serio rischio che possano provocare un incendio" si legge ancora nel post.

Il Parco del Molgora tocca i comuni di Agrate Brianza, Burago di Molgora, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Pessano con Bornago, Usmate Velate e appunto Vimercate, ed è da sempre un'area protetta. Il suo patrimonio floristico - vegetazionale è legato soprattutto alla presenza di due elementi che sono alla base delle differenziazioni degli ambienti naturali presenti, ovvero i terrazzi fluvioglaciali e i corsi d'acqua. Di qui la necessità di preservare l'area e il suo delicato equilibrio da utilizzi non consoni.

Proprio come segnalato dai cittadini.