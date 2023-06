Pulizia strade, la protesta dei monzesi non si ferma

Ancora a maggio l'amministrazione comunale aveva annunciato l'ennesima rivoluzione del sistema di pulizie delle strade e della raccolta dei rifiuti. Ripristinando la sosta libera in alcune strade e presentando anche i nuovi e sofisticati mezzi entrati a far parte del parco macchine dell'Impresa Sangalli.

Dando però uno sguardo ai social parrebbe proprio che parecchi cittadini la vera "rivoluzione" la stiano ancora aspettando. Non sono infatti pochi quelli che, dai diversi quartieri e con un piglio quasi maniacale, continuano a postare foto e lagnanze alla giunta Pilotto sottolineando come, nonostante le promesse, le strade della città siano ancora in molti casi piene di rifiuti, con l'erba alta e anche piuttosto sporche nonostante i nuovi sistemi di lavaggio.

Un utente del quartiere San Fruttuoso, per esempio, posta una foto di via Montanari, il primo quartiere dove è stata avviata sperimentazione del lavaggio strade senza spostare le auto. "Finalmente (e ringrazio) oltre una settimana fa sono state tagliate le erbacce dai marciapiedi e sul bordo strada. Le stesse erbacce sono state però lasciate a terra e lì sono rimaste". "Sporco era e sporco è rimasto! Per le strade poi c’è spazzatura ovunque" si legge in un altro commento. Il riferimento in molti casi è alla note lance spazzatrici che pure, per i residenti, non farebbero un buon lavoro. "Le macchine nuove della Sangalli passano e ripassano ma lo sporco rimane sempre. Una vergogna" scrive a proposito un utente facendo riferimento alla strade della zona del Teatro Binario 7. "Ma mi sapete spiegare perché la lancia che utilizzano altrove a Monza non viene utilizzata?" sottolinea invece un altro cittadino immortalando con una foto i mezzi i mezzi Sangalli all'opera. "Via Venezia Giulia, domani sposto l'auto così Monza sarà più pulita..." ironizza infine un altro utente.

Lo stesso disappunto, guardando ancora ai post, sembrerebbe manifestarsi in merito alla raccolta dei rifiuti. "Monza è una discarica a cielo aperto ma in compenso la tassa rifiuti è aumentata" lamenta qualcuno. "C'è erba alta due metri nelle aiuole, nei prati e nelle aree cani perché il comune non la taglia da mesi e i cestini sulle strade sono traboccanti di sacchetti di immondizia" sottolinea qualcun altro. C'è infine chi tira in ballo il sindaco di Arcore Maurizio Bono, che ha dichiarato guerra ai cittadini che non pagano la Tari, per sottolineare in generale le falle del Comune in merito al sistema rifiuti: "Chissà se prima o poi anche a Monza faranno questi controlli incrociati che i cittadini chiedono e sollecitano da mesi. E così i furbetti ci marciano. non pagano la Tari, non usano i sacchi rossi, l'indifferenziata la gettano per strada, nelle aiuole e in ogni dove... Ma ad Arcore (non a Monza) il sindaco è sceso in campo..."

Insomma, un vero e proprio fiorire di lamentele. Con tanto di richieste all'amministrazione perché intervenga al più presto. Per i monzesi, se rivoluzione deve essere, rivoluzione sia.