A Lissone si dice addio alla Ztl (in settimana) e nel centro storico tornano le auto.

Il 30 giugno è infatti terminata la sperimentazione della rimodulazione della Ztl, partita il 15 dicembre scorso, ed è stata confermata la riapertura stabile al traffico da lunedì a venerdì. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’Urbanistica, Mobilità e Viabilità Massimo Rossati che ha reso noti gli esiti del periodo di monitoraggio nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. "Come promesso - ha spiegato Rossati - la scelta della riapertura della Ztl doveva essere operata seguendo un percorso analitico in grado di garantire le condizioni di sicurezza e il rispetto dei limiti di velocità. Per quest’ultimo punto abbiamo già istituito la Zona 30 su tutto il nucleo di antica formazione e stiamo procedendo ad attivare ulteriori elementi per la riduzione della velocità".

Il monitoraggio, spiegano ancora dal comune, ha interessato il varco nel centro storico di via Sant’Antonio/via San Carlo e si è concentrato sulla comparazione dei dati provenienti dalle macro-simulazioni, effettuate nell’ambito dello studio voluto per la riapertura della Ztl, e i dati effettivamente rilevati per una settimana, più precisamente da mercoledì 22 maggio a martedì 28 maggio 2024. "Il confronto - ha sottolineato ancora Rossati - ha dato esiti positivi per le fasce temporali significative di analisi, ovvero tra le 11 e 12 e le 17.30 e le 18.30. Sulla base di questi dati, che ripercorrono in veste ancor più sostenibile lo studio originario, si è dunque deciso di convalidare la scelta di rimodulazione della Ztl, che prevede la chiusura solo per le giornate di sabato e domenica".

La nuova Ztl ridotta

Durante la settimana dunque, dal lunedì al venerdì, si potrà transiterà liberamente in via San Antonio, piazza Libertà, via Sant’Ambrogio, via San Giuseppe, via Madonna e via Assunta (nel tratto compreso tra piazza Libertà e via Palazzine). Il divieto di transito, ad eccezione dei residenti e dei soggetti autorizzati, resterà invece in vigore durante i giorni di sabato, domenica e festivi, dalle 9 alle 19.30.

L'area, così come precedentemente, sarà monitorata da una telecamera collegata ad un sistema di controllo automatico dei transiti veicolari. Un pannello a messaggio variabile visualizzerà lo stato di funzionamento del sistema.