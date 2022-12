Per Natale un grande grazie a tutti gli eroi della pandemia

“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. Con questa frase di San Francesco si è conclusa la cerimonia di ringraziamento organizzata nei giorni scorsi dall'Ats Brianza in Autodromo. Un evento per dire “semplicemente grazie” alle tante realtà che hanno messo dall'inizio della pandemia si sono messe in campo. Hanno fatto rete sul territorio di Monza e Brianza per combattere il covid. L’evento, organizzato dal Pirellone e da Ats Brianza, si è svolto in Autodromo. Una scelta non certo casuale: proprio il circuito monzese è stato uno dei primi centri vaccinali del territorio.

Oltre 300 i partecipanti alla cerimonia alla quale era presente anche l'assessore al Welfare Guido Bertolaso che è stato anche il coordinatore della prima campagna vaccinale. In sala rappresentanti e sanitari di Ats Brianza, delle Asst e degli altri enti sanitari del territorio, tante divise del terzo settore, consiglieri regionali, medici di medicina generale e pediatri, farmacisti, rappresentanti delle forze dell’ordine, degli enti locali e degli ordini.

A dare il benvenuto Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo Nazionale Monza, che poi ha passato la parola al direttore generale di Ats Brianza Carmelo Scarcella che ha sottolineato il lavoro di squadra in questa impegnativa battaglia. Grande emozione in sala ha suscitato la proiezione di un video che ha raccolto, attraverso delle foto, tanti momenti degli oltre due anni di lotta al virus: volti, luoghi, facce stanche ma determinate, sorrisi, commozione. Attraverso le testimonianze di Eleonora Beretta (infermiera coordinatrice del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Gerardo), Giuseppe Galli (volontario vicepresidente del coordinamento della Protezione Civile della provincia di Monza) e di Gianmaria Bellazzi (imprenditore che ha messo a disposizione gli spazi per il centro vaccinale massivo di Monza ex Philips), sono stati ripercorsi i diversi momenti di lotta alla pandemia passando dal lockdown alla campagna vaccinale di massa.

Le conclusioni sono state affidate all’assessore Guido Bertolaso che ha rivolto un grande ringraziamento a tutti i presenti, ricordando l’importanza del lavoro di squadra e invitando a non dimenticare quanto è stato fatto nei due anni e mezzo di pandemia, prendendo spunto dai tanti aspetti positivi per offrire una sanità sempre più efficace. La serata è stata chiusa da “Cuori in Coro”, un coro diretto da Anna Abate che annovera tra i suoi componenti alcuni dipendenti dell’ospedale San Gerardo e volontari della Croce Bianca e che raccoglie fondi per associazioni di volontariato del territorio.