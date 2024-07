È stata riparata in tempi record dai i tecnici del settore fognatura di Brianzacque la buca nell'asfalto apertasi ieri, 18 luglio, in via Dell'Olmo a Biassono.

Allertati per l’apertura della buca in questione, i tecnici si sono infatti prontamente portati sul posto per le verifiche di competenza, effettuando anche delle videoispezioni. Che hanno escluso che il cedimento fosse riconducibile alla condotta fognaria che, invece, risulta integra. Successivamente si è è proceduto con la risistemazione del manto stradale e e al ripristino del traffico.

Gli agenti della polizia locale e i carabinieri erano intervenuti ieri a seguito della segnalazione di una vistosa buca.

Per mettere in sicurezza l'area dove si era aperta la voragine la strada, che è situata nelle vicinanze della zona industriale, era stata transennata. E il traffico veicolare indirizzato a senso alternato.

La buca in via Dell'Olmo non è l'unica apertasi in città. Lo scorso 2 aprile si era infatti aperta una voragine lungo via Cesana e Villa (nella carreggiata che da Monza conduce a Carate Brianza) a causa del cedimento di un collettore fognario sulla quale erano intervenuti con dei lavori straordinari i tecnici di Brianzacque. In quel caso il cedimento era avvenuto improvvisamente, mentre stava passando un suv che poi era rimasto con la gomma posteriore incastrata nella buca. Mandando anche il traffico in tilt.

Un'altra buca si era infine aperta a maggio in via Porta D’Arnolfo, all’altezza del civico 26, in centro. Obbligando la polizia locale anche in quell'occasione a transennare l'area in attesa dei lavori di risistemazione.