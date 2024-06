Ripulita (ancora) la strada di Monza utilizzata come discarica abusiva

Quando gli operai sono arrivati hanno trovato di tutto: sacchi neri accatastati, vecchi arredi, scatole, scatoloni, persino un frigorifero. Tutto in bella vista, ammucchiato lungo la strada e non correttamente smaltito con la raccolta differenziata o il trasporto nella vicina piattaforma ecologica.

Adesso via dell’Offelera a Monza è stata ripulita. Per l’ennesima volta è stato necessario un intervento straordinario per la rimozione dei tantissimi rifiuti scaricati da cittadini incivili. Lo comunica il comune di Monza: l’intervento è stato eseguito nella giornata di giovedì 20 giugno. I cittadini non smettono di segnalare anche alla redazione di MonzaToday lo stato di degrado di quella via molto trafficata. Proprio un mese fa una lettrice ci aveva inviato le foto delle strada dove i rifiuti era diventati una sorta di guardrail, invocando maggiori controlli da parte delle autorità e la rimozione dell'immondizia.

“Il precedente intervento di rimozione con i mezzi dell'impresa Sangalli si è svolto nel mese di febbraio e nel frattempo, fino a maggio, si sono susseguite ulteriori pulizie periodiche – si legge sui social del Comune di Monza -. In pochi giorni, purtroppo, si è formato nuovamente un accumulo di rifiuti abbandonati che una squadra di 4 persone ha rimosso e conferito in un cassone carrabile”. Ma gli incivili hanno le ore contate: nei prossimi mesi verrà posizionato anche in quel tratto della città un sistema di videosorveglianza per risalire e sanzionare chi abbandona l’immondizia in strada.