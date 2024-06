Ripulita la via di Monza trasformata in una discarica

Il comune è intervenuto per ripulire un'area della città trasformatasi in una discarica abusiva.

Si tratta di via Gallarana, nella quale da tempo erano stati abbandonati parecchi rifiuti e dove nei giorni scorsi i mezzi dell'impresa Sangalli insieme al personale dell'ufficio rifiuti del comune di Monza hanno provveduto al loro ritiro. Vecchi mobili, macerie e altri rifiuti di diversa natura di norma deputati allo smaltimento nella piattaforma ecologica e che pure qualcuno aveva pensato di lasciare ai bordi della strada. Facendo che la via si presentasse come una vera e propria discarica a cielo aperto.

Così come già accaduto in via dell'Offelera, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini a MonzaToday, il comune è dunque intervenuto per ripulire. Ed evitare il protrarsi del degrado. "Nei giorni scorsi è stata ripulita completamente via Gallarana. Sono stati ritirati, infatti, i rifiuti abbandonati nel tratto finale della via in prossimità di viale Libertà" chiariscono da piazza Trento e Trieste."

"È inaccettabile che ancora oggi si rechi danno all'ambiente commettendo un vero e proprio reato perché, ricordiamolo, il rinnovato art. 255 del Decreto Legislativo 152/2006 prevede che il privato che abbandona rifiuti soggiace a sanzione penale e non più a sanzione amministrativa" aveva detto a tal proposito l'assessore all'Ambiente Giada Turato. Che ha poi aggiunto che per dire basta all'abbandono in via risolutiva si sta lavorando al potenziamento della videosorveglianza per implementare nuove telecamere grazie al progetto Smart Cities ricompreso nell'appalto di pubblica illuminazione".