Giochi, chiosco e panchine ripulite dalle scritte dei vandali e adesso il sindaco cerca i responsabili

“Mantenere la qualità e la bellezza delle strutture e degli elementi d’arredo dei parchi della città è prioritario, a maggior ragione se si tratta di spazi destinati anche ai bambini come in questo caso. I lavori, prontamente eseguiti, restituiscono alla cittadinanza un’area di recentissima riqualificazione. Qualora l’amministrazione comunale riuscisse a risalire ai responsabili materiali di questi atti, l’intero importo per ora sostenuto con le disponibilità del bilancio comunale verrà loro addebitato”.

A parlare è il sindaco Paolo Pilotto, annunciando l'intervento di pulizia dei giardinetti di via Gallarana, che si è svolto oggi, giovedì 4 aprile. L'area, tra le più nuove in città e con diversi giochi per i più piccoli, è stata sottoposta a un importante intervento di pulizia. Via le scritte (anche contro i politici), tag, firme, disegni che erano state fatte sui giochi, sulle sedute e sui muri del chiosco. Un intervento costato 3 mila euro ed eseguito dalla ditta specializzata Clean Art. Da domani, venerdì 5 aprile, gli operai saranno impegnati nella ritinteggiatura delle pareti esterne del chiosco,