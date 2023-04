È tornato il freddo: i riscaldamenti possono rimanere accesi anche dopo il 7 aprile

Domani, venerdì 7 aprile, era il giorno previsto per lo spegnimento dei caloriferi. Ma visto l'abbassamento delle temperature sarà possibile continuare a tenerli accesi.

Come si legge sul sito del comune di Monza: "Per la stagione termica 2022/2023, anche dopo il 7 aprile, data prevista per lo spegnimento degli impianti termici, è possibile accendere gli impianti termici fino a un massimo di sette ore giornaliere qualora le condizioni climatiche ne giustifichino l'utilizzo".