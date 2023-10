La scuola che rischia di "sparire" perché mancano 16 alunni

Sfatiamo subito qualsiasi dubbio o paura: per gli studenti e per i loro genitori non cambierà nulla. Stessa scuola, stesse aule: quella che rischia di “saltare” è l’organizzazione scolastica. Succede a Monza all’Istituto comprensivo San Fruttuoso che rischia di perdere l’autonomia scolastica. Così che la giunta comunale, guidata dal sindaco (ed insegnante) Paolo Pilotto, ha deciso di correre ai ripari e nella giornata di giovedì 19 ottobre ha approvato una delibera per il nuovo dimensionamento scolastico delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione primaria della città per il prossimo anno scolastico.

Mancano 16 studenti

La proposta – che sarà inviata alla provincia di Monza e Brianza e agli organi deputati alla scelta definitiva – è finalizzata a preservare l’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo San Fruttuoso. Un istituto che comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado ma che, numeri alla mano, sarebbe leggermente al di sotto dei numeri previsti per l’ottenimento dell’autonomia scolastica. Autonomia che viene garantita con almeno 600 studenti: i tre istituti raggiungono in tutto 584 alunni, 16 in meno rispetto a quanto previsto dalla normativa. Gli altri 8 istituti comprensivi di Monza, peraltro, superano di gran lunga il minimo dei 600 studenti, con una media di circa 900 studenti ciascuno. La giunta cerca comunque di “salvare” l’Istituto comprensivo San Fruttuoso, importante e prezioso per tutto il quartiere.

La proposta del comune

Il comune propone agli organi decisionali di non rinunciare alle 9 autonomie scolastiche presenti in città, effettuando un riallineamento degli istituti comprensivi don Milani e San Fruttuoso e prevedendo di trasferire la responsabilità della scuola Tacoli di via Pisani dall’istituto don Milani all’Istituto San Fruttuoso. Con questa riorganizzazione si rispetterebbero in modo coerente i coefficienti richiesti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale per il riconoscimento dell’autonomia scolastica stessa. Se la proposta verrà accolta il quartiere San Fruttuoso - decentrato rispetto al resto della città – continuerebbe ad avere il suo Istituto comprensivo che “fin dal primo dimensionamento, è stato costituito con l’intento di salvaguardare la specificità del territorio e per valorizzare le esperienze consolidate, assicurando l’unitarietà del presidio scolastico e la continuità dei percorsi educativi e scolastici, rispondendo così ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie”, si legge nella nota del comune di Monza.

"Salviamo le autonomie scolastiche"

“Tentiamo questa forma di salvataggio di tutte le autonomie scolastiche - commenta il sindaco Paolo Pilotto - consapevoli delle complessità di adattamento che ciò comporterebbe per tutta la comunità professionale dell’istituto don Milani, ma anche dell’importanza di salvaguardare gli istituti comprensivi in una città come Monza, che vanta un’offerta formativa di rilievo, la cui qualità è riconosciuta da tempo ed è uno dei fattori di affermazione della Brianza produttiva”.