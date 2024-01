La grande rete fognaria monzese ha 100 anni: 2.300 km di tubi che risentono del passare del tempo

A Monza la rete fognaria ha quasi cento anni e inizia a sentire gli “acciacchi" del passare del tempo. Così che quanto accaduto in viale Campania con la strada sprofondata e la creazione di una voragine potrebbe ripetersi anche in altre zone della città.

Non ha nascosto il rischio Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque, quando nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio è stato effettuato un sopralluogo in cantiere per fare il punto della situazione sull’accaduto e sugli interventi in programma. “Monza ha la fortuna di avere una rete fognaria di 2.300 Km che risale in parte agli anni Trenta del secolo scorso - ha spiegato -. Oltre ad effettuare il monitoraggio è necessario effettuare interventi programmati di manutenzione e di sostituzione. In viale Campania abbiamo assistito al cedimento di un collettore del 1930, con una struttura quindi di quell’epoca. Che dovrà essere sostituita con un importante intervento artigianale. Il nostro intento è riaprire una carreggiata entro la fine del mese di gennaio”. Un intervento molto oneroso ma sulle cifre, ad oggi, Boerci non fornisce ancora indicazioni. Un intervento che, peraltro, ha imposto per motivi di sicurezza la chiusura della strada e l'organizzaizone di un cantiere che proseguirà fino a marzo con gli inevitabili disagi per gli automobilisti, i residenti, e i commercianti.

Un intervento - quello della manutenzione e del risanamento delle reti fognarie - che BrianzAcque ha già avviato da tempo con cantieri importanti in diversi punti della città anche attraverso i procedimenti No Dig, cioè senza scavi a cielo aperto. Soprattutto lungo le grandi arterie di maggiore percorrenza, cercando così di limitare i disagi.