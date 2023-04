La splendida riserva naturale nascosta tra canneti e specchi d'acqua

A poco più di 80 km da Monza c’è una deliziosa riserva naturale. Un’oasi immersa tra canneti e specchi d’acqua che è stata persino dichiarata “zona umida di importanza internazionale”. Si tratta della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, in provincia di Brescia, una vera e propria perla della Lombardia. Questa oasi naturale dista poco più di un’ora e quarto in auto da Monza. Poi, arrivati, per una giornata è possibile immergersi in un vero e proprio paradiso naturale lontano dalle luci, dai rumori e dai frastuoni della città. Un luogo ideale per passeggiare, rilassarsi, ammirare la natura incontaminata.

Dove si trova

Si trova sulla sponda meridionale del Lago di Iseo ed è la zona umida più significativa per estensione ed importanza ecologica della provincia di Brescia: 360 ettari, composti prevalentemente da canneti e specchi d’acqua circondati da campi coltivati, ma anche da strade e da case. Una parte della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino si trova a diretto contatto con il lago; poi c’è una parte più interna che – come si legge sul sito della Riserva – “ è formata da grandi vasche intervallate da sottili argini di terra, denominata lama e un’altra area con vasche ottenute dall’escavazione dell’argilla”.

La flora e la fauna

Ci sono diversi percorsi. C’è il Percorso Sud che parte dal Monastero, attraversa la zona con i campi coltivati e i boschi dai quali è possibile intravedere anche i primi specchi d’acqua. C’è il Percorso Centrale, proprio all’interno della Riserva, che permette di percorrere passerelle in legno che collegano le diverse lingue di terra tra le vasche. C’è il Percorso Nord con partenza dal Centro visite, costeggiando la strada provinciale schermata da filari di alberi e di vegetazione autoctona, e che poi si snoda tra il bosco igrofoglio ei vigneti della Franciacorta. Infine c’è anche un percorso che parte tra il Centro d’accolgienza e la torretta di avvistamento per birdwatching che è accessibile anche alle persone con disabilità motoria. Nella Riserva è possibile avvistare anche molti animali selvatici: ci sono 31 specie di uccelli , ma anche molti mammiferi, pesci e anfi.

Ingressi e costi

L’ingresso alla Riserva avviene tramite tre punti di accesso diversi, ognuno collocato su un diverso percorso: Ingresso Iseo (Percorso Nord: a Iseo, presso il Centro Accoglienza visitatori, di fronte al campo sportivo); Ingresso Provaglio d’Iseo (presso il Monastero San Pietro in Lamosa); Ingresso Corte Franca (presso l’Infopoint, Via Segaboli, vicino al parcheggio del Centro Commerciale Le Torbiere). Ad ogni ingresso è collocato un erogatore automatico per il pagamento del biglietto (ingresso 2 euro). È possibile acquistare il biglietto (e quindi da lì accedere alla Riserva) anche nei seguenti locali: Il Viandante Franciacorta, via Stazione nuova (stazione ferroviaria di Provaglio d’Iseo); tel. 030 728 1158; Trattoria Fontanì, via Sebina 115, Provaglio d’Iseo, Via Sebina n. 115 , 25050 Provaglio D’Iseo (BS); tel. 030 9823620, 328 1022506; Ristorante Pizzeria Nonna Nice, V. Tangenziale (Zona Stadio), Iseo, Tel: 030 981574,,Cell: 3496652291; info@ristorantenonnanice.it; La Riserva è aperta dall’alba al tramonto festivi compresi.

Il regolamento

Il regolamento prevede il divieto di accesso agli animali domestici (perché sono percepiti come potenziali predatori e possono lasciare tracce causando un forte stress alla fauna selvatica); il divieto di raccogliere piante o fiori; divieto di fare rumore; divieto di sorvolo con droni o altri aeromobili; l’ingresso con le biciclette è consentito solo sul percorso sud (tratto ciclabile Brescia-Paratico); nella riserva non sono presenti aree picnic. La pesca è consentita solo nelle zone indicate sulla mappa e il ticket giornaliero è di 5 euro. Tutte le informazioni sul sito.