Cadmio oltre i limiti nel riso, prodotto ritirato dal supermercato

Cadmio in eccesso, riso ritirato. Un lotto di riso carnaroli di marca Carosio (con codice a barre 20505318), commercializzato dal supermercato Lidl, è stato ritirato dal mercato perché è stata rilevata "la presenza di cadmio oltre il limite consentito". L'avviso di richiamo è comparso sul sito del ministero della salute. Il lotto di riso interessato ha come data di scadenza l'11/02/2025 ed è commercializzato in confezione da un chilo. Il prodotto non è idoneo al consumo. "Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso", si legge sull'avviso.

Il riso Carnaroli ritirato Il cadmio è un metallo pesante che può essere presente nel cibo e in piccola parte viene assorbito dall'organismo, dove è efficacemente trattenuto a livello dei reni e del fegato, dove può rimanere per decine di anni. È considerato un contaminante del cibo, come altri metalli, ad esempio arsenico e piombo. La sua presenza, che può essere riscontrata in numerosi alimenti, dipende dalle sue concentrazioni nel terreno, nell'acqua e nell'aria. Fra gli alimenti che ne sono più ricchi sono inclusi fegato, funghi, molluschi, polvere di cacao e alghe essiccate.