Salvatore e Vincenzo gli chef monzesi che hanno preparato il risotto ispirato a un'opera d'arte

Un risotto ispirato al mondo artistico di David Hockney, ma al tempo stesso vicino al territorio. Una contaminazione di sapori, profumi, colori, tradizioni che sono state declinate nel piatto trasformato in una vera e propria opera d’arte, quel quadro intitolato “Pacific Ocean at Malibu” realizzato nel 1976 dal grande artista David Hockney e che fino al 22 aprile sarà esposto al ristorante Il Moro di Monza.

Proprio ispirandosi a quell’opera d’arte gli chef Vincenzo e Salvatore Butticé hanno dato vita a un piatto – un risotto per l’esattezza – che si ispira all’arte del noto artista britanico. L’iniziativa è inserita nel progetto di Miart che in occasione della 28esima edizione ha visto un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Fiera Milano e Ambasciatore del Gusto. “Una sorta di connubio tra bellezza da vedere e bellezza da gustare - ha spiegato lo chef Vincenzo Butticè a MonzaToday -. Siamo l’unico locale di Monza e Brianza ad essere stato scelto per l’iniziativa: tra le opere che si potevano esporre abbiamo scelto quella di Hockney, che sentiamo molto vicina alla nostra sensibilità. Rappresenta, quasi costantemente, il rapporto duale tra le relazioni sociali, etiche e sentimentali. L’amore e l’odio sono due aspetti interconnessi del sentimento, non esiste uno steccato divisorio, bensì è una relazione continua e fluida”.

Questa libertà e fluidità delle cose affascina molto i due chef, siciliani di nascita ma ormai monzesi d’adozione. Una sorta di yin e yang nella vita, ma anche nella cucina, che i fratelli Butticé hanno voluto rappresentare in un piatto di risotto dove si “contaminano” quell’eterno contrapporsi tra il risotto alla monzese e il risotto giallo con la luganega che proprio negli ultimi mesi era salito alla ribalta delle cronache.

“Amiamo l’idea di contaminazione anche in cucina - prosegue Butticé -. La libertà di movimento delle cose, delle persone e delle emozioni sono aspetti interdipendenti e parti interagenti tra loro per una visione completa e accessibile a tutti. Abbiamo così pensato di contrapporre nello stesso piatto due aspetti all’apparenza contrapposti della tradizione culinaria lombarda: una sorta di eterna diatriba tra cucina villana e cucina cortigiana, in quel piatti tipico dell’eccellenza culinaria brianzola e milanese: il risotto, appunto”.

Così che nello stesso piatto abbiamo il risotto bianco contaminato col vino rosso e con l’immancabile luganega; e nell’altro la versione gialla con i profumati pistilli di zafferano. Ecco la ricetta di Salvatore e Vincenzo, chef non solo del noto locale monzese, ma anche Ambasciatori del gusto.

Ingredienti:



riso carnaroli puro 100 g

burro 20 g

grana padano 20 g

midollo di manzo 20 g

pistilli di zafferano 0,5 g

luganega 20 g

vino rosso di nebbiolo 100 g

sedano, carote, cipolle 100 g

ossi e scarti di pollo e vitello 200 g

acqua 1500 g

sale 10 g

Procedimento

Preparare un fondo di cucina con il sedano carote e cipolle e gli e scarti di pollo e vitello;

Preparare una riduzione di vino rosso (8/10);

Mettere a bagno i pistilli in acqua tiepida;

Fare rosolare bene la luganega sbriciolata;

Preparare due risotti uno alla milanese e uno alla monzese , mantecare ed impiattare come in foto.