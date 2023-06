Non solo con la luganega, il "nuovo risotto" monzese è anche alla ciliegia

Raffinato da vedersi, delicato al palato, arricchito con formaggio stracchino che ne esalta la consistenza morbidissima e servito con delle piccole fettine di ciliegia che ne esaltano per contrasto il gusto. E' questo il nuovo risotto "monzese" alle ciliegie che presto potrebbe fare concorrenza al risotto con la luganega e lo zafferano voluto dalla tradizione.

Servito ai clienti nei locali più alla moda di via Bergamo ieri, 6 giugno, in occasione della sagra di San Gerardo, il risotto con le ciliegie è stato appunto pensato dai ristoratori come un omaggio al compatrono, conosciuto anche come il santo delle ciliegie, all'interno di una curiosa proposta degustativa di pietanze tutte a base di ciliegia. Un'iniziativa che ha interessato più di 30 attività commerciali, dove ai clienti sono state anche distribuite le ciliegie gratis, e che visto il suo gradimento potrebbe presto prendere piede diventando un vero e proprio fenomeno di tendenza.

Assieme al risotto, vezzoso, è stato servito un fresco cherry cocktail, un pestato dal sapore fresco e gradevolissimo servito con fettine di ciliegie e limone. Un abbinamento giovane divertente, perfetto per l'estate, e anche questo destinato ad assurgere come la bevanda più trendy dei monzesi in vacanza.

Tradizione o modernità dunque? La battaglia è ardua. Il risotto con la luganega esiste per via della Giubiana, la strega che nella tradizione brianzola mangiava i bambini e per la quale una mamma lo aveva cucinato per fare in modo che questa non si mangiasse il suo bimbo. Quello con le ciliegie lo si deve a San Gerardo. Che la leggenda che vuole fosse riuscito a pregare di notte in Duomo, dov'era proibito, regalando ai custodi un cesto di ciliegie. Non resta che sapere quale dei due sapori riuscirà a spuntarla.