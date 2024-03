Il maxi svincolo si farà, ma (probabilmente) non sarà pronto per le Olimpiadi

Il grande cantiere per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord si farà anche se (probabilmente) non sarà pronto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ad annunciarlo con un documento scritto l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi che risponde così all’interrogazione che era stata presentata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Pizzighini e Di Marco.

La Regione ha finanziato l'opera con 42 milioni di euro

L’opera, già finanziata dalla Regione Lombardia con 42 milioni di euro, dovrà essere pronta per le Olimpiadi invernali che si disputeranno a febbraio 2026. Ma probabilmente i termini dei 415 giorni di cantiere non saranno rispettati, ma il maxi svincolo verrà ugualmente realizzato perché, come ha precisato l’assessore Terzi, “vista la rilevanza della Ss36 verso gli ambiti valtellinesi di gara, la realizzazione dell’intervento, compatibilmente con le relative fasi procedurali del progetto e con l’assoggettamento a VIA nazionale dell’opera, che potrebbe influire sensibilmente sul cronoprogramma dei lavori, migliorerebbe comunque una criticità viabilistica esistente, indipendentemente dallo svolgimento delle Olimpiadi”. Così che si andrebbe a superare quella possibilità alla quale il Comitato di via Talete, Gentili, Aristotele Monza voleva attaccarsi: un possibile ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) per bloccare l'opera osteggiata dai residenti del quartiere perché non si poteva realizzare entro i termine necessari per il finanziamento ottenuto (quello appunto relativo alle gare delle Olimpiadi).

La richiesta dei grillini

Nella loro interrogazione i grillini avevano denunciato il forte impatto ambientale dell’opera: “Paralizzerebbe il traffico in uscita e in entrata verso Monza – avevano spiegato -. Se davvero Regione Lombardia volesse decongestionare l’area, perché non dare seguito alle promesse fatte in campagna elettorale rimuovendo i caselli sulla tangenziale est e ad Agrate che riversano sul traffico locale coloro che non vogliono pagare il pedaggio? Ennesima promessa mancata e presa in giro di questo centrodestra ai cittadini”. L’assessore Terzi ha ascoltato i problemi sollevati dai consiglieri del M5S precisando che potrà intervenire in merito al progetto “sia in sede di Conferenza di Servizi che di Valutazione di Impatto Ambientale statale, entrambi i procedimenti in capo ai relativi Ministeri competenti (rispettivamente MIT e MASE)”.

La risposta dell'assessore

Nulla di fatto quindi in questa prima fase: bisognerà attendere l’arrivo del progetto (che ad oggi viene contestato) sui banchi dei ministeri a Roma. “In tale contesto, potranno essere formulate tutte le eventuali necessarie prescrizioni finalizzate ad una compiuta definizione e realizzazione dell’intervento, sia in termini trasportistici che ambientali, a seguito delle attività istruttorie che verranno svolte sulla documentazione progettuale che sarà presentata dal concessionario autostradale nell’ambito del procedimento, potendo considerare e contemperare nel proprio parere, inoltre, i contributi raccolti nelle fasi procedimentali da parte degli Enti locali e del pubblico”, precisa Claudia Maria Terzi.

"Impegnate soldi pubblici per opere che non realizzate in tempo"

Una piccola apertura che non soddisfa però del tutto il consiglieri penta stellati. “Se da un lato apprezziamo la disponibilità dell’assessore Terzi al dialogo per una modifica dell’opera – commenta la consigliera regionale Pizzighini – dall’altro il metodo adottato da regione Lombardia per realizzare le opere pubbliche lascia perplessi. Si impegnano rilevanti risorse statali, per opere che non verranno realizzate in tempo per l’evento, e si tralasciano quelle spesso più utili sulla viabilità ordinaria che nell’ambito di un piano di risanamento e riqualificazione dovrebbero avere la priorità. Si fanno inutili autostrade come Pedemontana e poi si dimenticano le buche sulle strade come quella di viale Campania a Monza. Come al solito in regione le priorità sono invertite”.

"La beffa dell'eliminazione del casello"

Sulla vicenda interviene anche Marco Fumagalli, portavoce dei gruppi pentastellati Brianza Est che aveva partecipato anche ad alcuni momenti pubblici organizzati dal Comitato vie Talete, Gentili, Aristotele Monza. “L’affermazione per cui ‘Ulteriori elementi connessi con la definizione di piani di eliminazione di caselli sulla rete autostradale nazionale non rientrano tra le competenze regionali’ è una completa presa per i fondelli – incalza -. Fontana e la Lega hanno fatto manifestazioni per prendere i voti promettendo l’abolizione del casello di Agrate Brianza e ora si dice che non hanno competenza. È evidente che questa affermazione di chiusura lascia aperti tutti gli interrogativi che fin qui abbiamo manifestato, proprio perché di Regione Lombardia, Serravalle e gli enti regionali tutti, si sono dimostrati nella circostanza inaffidabili e poco credibili. È necessario perciò mantenere alta l’attenzione, per non esporre i cittadini monzesi ad un inutile peggioramento delle condizioni ambientali, sanitarie e di viabilità”.