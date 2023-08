I tifosi del Gran Premio che potranno cenare sospesi a 50 metri: ecco come fare per prenotare

Pranzi, cene e aperitivi a 50 metri di altezza sul ramo lecchese del lago di Como. Anche per gli appassionati del circuito automobilistico monzese.

Dinner in the sky si prepara a concedere il bis. Dopo il grande successo riscosso nel mese di maggio, come riferisce LeccoToday, il format internazionale - che dà ai commensali la possibilità di pranzare, cenare o degustare un aperitivo sospesi tra cielo e acqua, con pietanze cucinate direttamente sul posto dallo chef - si prepara a sbarcare nuovamente sul lago di Como. Dal 30 agosto al 3 settembre, a grande richiesta, il ristorante a 50 metri di altezza farà nuovamente tappa a Dervio, piccolo gioiello della provincia di Lecco incastonato nella sponda orientale del lago. Con il suo pittoresco lungolago e una vista mozzafiato, Dervio è una location perfetta per essere 'instagrammata' e diventare così una splendida cartolina da condividere sui social network.

Il ritorno di Dinner in the sky sul Lago di Como fa seguito alle numerosissime richieste arrivate in particolar modo da Lombardia e Svizzera. Ma l’evento mira ad intercettare anche un pubblico di appassionati di motori, abbinando la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva con il ristorante ad alta quota alla concomitanza del Gran Premio d’Italia, in scena il 3 settembre all’autodromo di Monza. Le prevendite sono già disponibili sul sito https://dinnerinthesky.it/

Ai fornelli, ancora una volta, ci sarà lo chef Luigi Gandola, patron del ristorante Salice Blu di Bellagio e volto noto della televisione, grazie alle sue partecipazione al programma Rai "La Prova del Cuoco". Per il terzo anno, la cucina gourmet di Gandola incontrerà il fascino dell'esperienza targata Dinner in the sky. Una proposta culinaria di prima qualità, molto attenta alla valorizzazione delle materie prime locali e della tradizioni gastronomica italiana, abbinata a vini e spumanti di eccellenza.

Un format unico e inimitabile

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è una delle esperienze gastronomiche più uniche che si possa vivere, soprattutto per chi è alla ricerca di un romantico appuntamento serale o vuole stupire famigliari, amici o colleghi di lavoro. Presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all'attivo e numeri da record su tutti i principali social network, il format Dinner in the sky vanta innumerevoli tentativi di imitazione.

Nessuno fino ad oggi è stato però in grado di replicare la magia e il fascino unici nel loro genere che solo un evento targato Dinner in the sky è in grado di restituire al proprio pubblico. In Italia, la ditta concessionaria in esclusiva del format Dinner in the sky è la Dits Italia Srl, un vero e proprio punto di riferimento per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, e che dal 2019 ad oggi ha già portato con successo il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola, dal lago di Como alla Riviera romagnola, da Napoli a Brescia, da Trani a Caserta da Pesaro a San Benedetto del Tronto.

Sicurezza e professionalità sono le parole d'ordine degli organizzatori degli eventi targati Dinner in the sky Italia. Lo staff si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni di altissimo profilo elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama. In oltre 15 anni di attività tra estero e Italia, non si sono mai registrati incidenti o malfunzionamenti e tutti i commensali hanno sempre espresso soddisfazione per la qualità dell'esperienza.

Come funziona Dinner in the sky?

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti dalle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento. La struttura di Dinner in the sky è composta da un tavolo appositamente progettato per offrire a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto. Il format si adatta perfettamente a matrimoni, compleanni, meeting aziendali, conferenze stampa, concerti, sfilate di moda, anniversari. Ulteriori info su Facebook: Dinner in the Sky Italy e Instagram: dinnerintheskyitaly_official