Cinque tavoli e impronta green: il ristorante brianzolo conquista la stella (verde) Michelin

"La nostra cucina cerca di essere l’espressione del luogo in cui ci troviamo. La biodiversità lombarda, tra selvaggina, erbe selvatiche e pesce lacustre è parte integrante del nostro essere. La tradizione e la storia sono il nostro faro, ci permettono di spostarci in avanti e crescere con essi. Crescere come le nostre conserve, il nostro territorio e le stagionature" spiegano i fratelli Vergine.

"Tecnica e creatività, studio e rispetto del passato guidano lo chef Matteo nella preparazione di piatti modernissimi, ma che mirano a realizzare un salto temporale all’indietro, verso i sapori ancestrali di una Brianza e di una Lombardia d’antan, quando la caccia, la pesca (solo d'acqua dolce), l'orto e le erbe spontanee erano l’unica fonte di ingredienti. L'amore per il territorio diventa passione per il made in Italy nella carta dei vini: piccola ma personale, con sole etichette naturali e nazionali. Il tutto servito in maniera eccellente, con dovizia di racconti e garbo da parte di Riccardo. Vi abbiamo presentato i fratelli Vergine: da seguire nella loro interessante crescita" questo scrive la Guida Michelin del Grow Restaurant di via San Valerio 4 ad Albiate.

Che cos'è la stella verde Michelin

"L’impegno verso la sostenibilità si concretizza nel desiderio di rivalorizzare un territorio molto antropizzato. Con l'orto, lavorato da ex carcerati e persone affette da disabilità in un progetto che coinvolge la Regione Lombardia e varie associazioni di volontariato, coprono la quasi totalità del fabbisogno vegetale. Non utilizzano carne o pesce derivanti da allevamenti, ma collaborano con pescatori e cacciatori rispettando i periodi di fermo pesca e fermo caccia".

La Stella Verde è un simbolo che contraddistingue i ristoranti in prima linea sul fronte della sostenibilità e può essere attribuito a qualsiasi ristorante, non solo ai ristoranti Stellati o ai Bib Gourmand. Nell’assegnare il riconoscimento, gli ispettori prendono in considerazione molteplici fattori: la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto dei produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti, le azioni mirate a minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e l’impatto della struttura sull’ambiente, la formazione sostenibile dei giovani, sono solo alcuni dei temi

L'impronta green da stella verde

"Il nostro concetto di sostenibilità non si ferma all’approvvigionamento del 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e sostenibili, prosegue, con l’eliminazione del gas metano e l’utilizzo esclusivo di braci e piani induzione per le nostre cotture" spiegano dal locale. "La sostenibilità ambientale è legata alla sostenibilità sociale, per questo collaboriamo con regione Lombardia e varie associazioni di volontariato per far si che nel nostro terreno di circa 2000 mq riescano a lavorare anche persone affette da disabilità ed ex carcerati in cerca di occupazione".

"Tante braccia volenterose che ci aiutano a coprire il fabbisogno nel nostro ristorante. Sostenibilità non significa solo avere un orto, destinare gli scarti al compostaggio, fare foraging, utilizzare imballi a rendere o avere energia da pannelli solari. La vera sostenibilità per noi risiede nella materia prima, per questo abbiamo scelto di non utilizzare alcuna carne o pesce derivante da allevamenti. Collaboriamo esclusivamente con pescatori e cacciatori. Garantendo sapori e profumi molto più intensi, ma dovendoci occupare dei capi nella loro interezza. Seguiamo integralmente il ciclo della natura, conservando e limitando i consumi in caso di fermo pesca o fermo caccia. Sostenibilità per i nostri 5 tavoli significa affidarsi ai nostri percorsi degustazione, al fine di limitare gli sprechi che un normale menù alla carta comporterebbe".

