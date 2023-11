Il ristorante brianzolo dove il menù lo fanno (e lo assaggiano) i clienti

Assaggiato e aggiudicato. In Brianza i piatti da inserire nel menù li scelgono e li testano i clienti. Succede da Il Mannarino, l’insegna di macellerie cn cucina punto di riferimento per gli amanti della carnein Brianza con sede ad Arcore, Seregno e anche a Milano.

Dalla Tartare di manzo con midollo, gremolada e pane croccante al Purè di patate con capocollo, sono numerosi i piatti inediti che sono entrati ufficialmente a far parte del nuovo menu grazie al giudizio positivo dei clienti più affezionati del brand, che hanno potuto assaggiare e “giudicare” in anteprima alcune portate della rinnovata proposta, ideata dai due founder Gianmarco Venuto e Filippo Sironi insieme all’esperto team di macellai e cuochi. Nel corso di tre speciali tasting organizzati ad hoc per loro i frequentatori più assidui dei locali del brand hanno infatti risposto a questionari anonimi esprimendo un’opinione su ogni piatto provato e aiutando così i fondatori de Il Mannarino a scegliere le migliori ricette da inserire in carta.

“Siamo molto orgogliosi - affermano i due founder Venuto e Sironi - di presentare questo menu, nato grazie all’aiuto delle persone che dal 2019 credono nel progetto de Il Mannarino. Quotidianamente ci impegniamo a riportare i macellai a contatto con le persone, restituendo il corretto valore al mestiere. Non c’è soddisfazione più grande che vedere riconosciuta la passione che si cela dietro il lavoro della nostra squadra. I nuovi piatti in carta rispecchiano la ricerca dei gusti della tradizione gastronomica italiana e la volontà di presentare una proposta autentica e genuina, in grado di soddisfare i palati di tutte le età e di far sentire i nostri clienti come a casa, riportandoli con la mente ai pranzi della domenica a casa della nonna”.