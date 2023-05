Apre a Monza un ristorante gestito completamente dagli studenti: aperte le prenotazioni

L’apertura è il giovedì: l’11 e il 18 maggio sarà possibile sedersi al ristorante didattico della scuola Borsa. Una bella esperienza per chi, già abituato a gustare le leccornie da asporto preparate dai giovani studenti, adesso potranno gustarle comodamente seduti, proprio nella sede dell’istituto in via Borsa 43.

Grande attesa per l’opening del ristorante, che riapre con una sala più grande, e con due pranzi (da leccarsi i baffi) prima della chiusura dell’anno scolastico. L’11 maggio e il 18 maggio il ristorante monzese aprirà i battenti alle 12.30. Un menù fisso al costo di 10 euro che comprende un risotto ai gamberi con pesto leggero di basilico ed emulsione di pomodoro, seppioline alla mediterranea con cristone di polenta bianca, millefoglie con crema alla vaniglia e lamponi freschi. Oltre a un calice di vino, acqua e caffè. Per prenotare un tavolo telefonare da domani, martedì 2 maggio, al numero 331.6800941 (dalle 9 alle 12).