A Monza la scuola si trasforma in ristorante e apre anche la sera

Olivettando riapre i battenti. Il ristorante didattico dell'istituto alberghiero Olivetti di Monza riapre le porte al pubblico. Dal 25 ottobre tornano i menù cucinati e serviti dagli studenti.

Per i clienti sarà l'occasione per gustare prelibatezze, spesso legate al territorio; per gli studenti un modo per vivere personalmente l'esperienza del ristorante direttamente a scuola. Il ristorante è aperto il martedì e il giovedì a pranzo (dalle 12.30 alle 13.45) e il mercoledì a cena (dalle 20 alle 22). E per la prima serata culinaria a scuola ci sarà anche un'ospite d'eccezione: la scrittrice brianzola Ketty Magni che presenterà il suo libro 'Artusi. Il bello e il buono'.

Già pronto il menù per l'evento: per antipasto vitello tonnato; per primo risotto alla milanese; per secondo maialino al latte con patate al forno e zucchine trifolate, e per dessert strudel di mele.

Il ristorante Olivettando di Monza nasce dalla volontà degli insegnanti di indirizzo appoggiati dalla preside Renata Antonietta Cumino. Come per ogni ristorante didattico l'idea alla base è quella di realizzare una struttura dove mettersi in gioco avvicinandosi al mondo del lavoro; grazie alla collaborazione degli studenti dei vari settori, sarà possibile degustare il menu preparato dai nostri apprendisti cuochi, affiancato al servizio degli allievi di sala e degli allievi di accoglienza turistica. La gestione del ristorante sarà un ulteriore arricchimento professionale in quanto tutte le aree disciplinari sono coinvolte, dall'italiano all'inglese, dalla matematica alla amministrazione alberghiera, dalle scienze alimentari alle pratiche professionali, proprio per far cogliere all'allievo l'importanza di tutti i saperi che concorrono alla sua formazione.

Il costo del pranzo è di 15 euro, quello della cena di 25 euro comprensivi di calice di vino e acqua. Per prenotare consultare il sito della scuola, oppure telefonare al numero 039.324627 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, oppure inviare un'email a olivettandoristorantedidattico@gmail.com.