A Monza un ristorante gestito dagli studenti: ed è già tutto esaurito

Oggi, giovedì 5 maggio, il menù prevede involtino di asparago e pancetta su crostone, gnocchi di farina con vellutata di speck e gorgonzola, crostata ricotta e cioccolata. Il tutto a 13 euro, compreso anche il calice di vino, l'acqua e il caffè.

Un menù appetitiso preparato dai futuri chef che stanno imparando la professione nelle cucine dell'istituto alberghiero Olivetti di Monza. Che, nel mese di maggio, per alcuni giorni aprirà al pubblico con il servizio del ristorante didattico Olivettando. Martedì, mercoledì e giovedì sarà quindi possibile pranzare nell'istituto di via Lecco: un'area trasformata in un vero e proprio ristorante dove, previa prenotazione, si potrà gustare un menù dove verranno esaltati i piatti tipici del territorio. Preparati e serviti dagli studenti dell'Olivetti. Il progetto, già avviato con successo nei precedenti anni scolastici, diventa una "palestra" per i futuri chef, pasticceri e addetti alla sala, e un'occasione per i commensali per scoprire menù con piatti del territorio anche rivisitati.

Il ristorante didattico è aperto al pubblico a pranzo (su prenotazione dalle 12.30 alle 13.45), e il mercoledì anche la sera (dalle 20 alle 21.30) quando ai fornelli ci saranno però gli studenti del serale. La sera le cene vengono organizzate anche per i gruppi e per i club di servizio. Un progetto che, fin dal suo avvio ormai cinque anni fa, ha riscosso subito un grande successo sia tra i commensali sia tra gli studenti. Poi la chiusura forzata a causa della pandemia e adesso la riapertura.

Ecco i menù di settimana prossima: martedì 10 maggio sorpresa di pasta lievitata, crostino di pane integrale con sfera di parmigiana di melanzane e colatura di provolone affumicato, bottoni di pasta all'uovo ripieni di broccoli e luganega con crema di bufala campana, tiramisù alle fragole (costo 13 euro); mercoledì 11 maggio involtino di asparago e pancetta su crostone, gnocchi di farina con vellutata di zucca, speck e gorgonzola, arrosto di maiale alle erbe con patate al forno, crostata ricotta e cioccolata (costo 25 euro); giovedì 12 maggio moscardini in zimino con quenelle di polenta gialla, polpette di merluzzo e patate su salsa di pomodoro, monoporzione caprese al limone (costo 13 euro).

Per informazioni e prenotazioni telefonare all'Istituto alberghiero Olivetti al numero 039.324627