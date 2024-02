A Monza come in un porto del Nord: apre un nuovo ristorante (dove i piatti vanno all'asta)

Le reti da pesca che scendono dal soffitto, i bancali colorati di tinte pastello che ricreano l'atmosfera di un piccolo porto di un paese del Nord. Dove trionfa la genuinità, il sapore buono del pesce appena pescato e la convivialità perchè la magia del cibo sta tutta nella condivisione. Ed è proprio questa la filosofia che ha portato a far approdare a Monza la nave di Ti Porto, il nuovo ristorante che ha preso vita da un format ideato dai fondatori della catena Pane e Trita: Danilo Giaffreda, Pabel Ruggiero, Stefano Mandaradoni e Filippo Lo Forte.

"Viaggiamo molto per ricerche di mercato e ci siamo accorti che in Italia il pesce è visto come qualcosa di impegnativo da mangiare fuori, costoso. All'estero non è così, è molto più conviviale e mi viene in mente l'esempio della Spagna. Paella, sangria e la serata è assicurata. Qui da noi manca questo approccio e allora abbiamo avuto questa idea, di attuare la rivoluzione che abbiamo portato con Pane e Trita e anzichè portare la carne per tutti in un locale abbiamo creato un ristorante con il pesce per tutti. E lo abbiamo fatto in una maniera molto scenografica e divertente" racconta a MonzaToday Ruggiero Pabel, uno dei soci fondatori di Ti Porto e già pioniere dell'avventura imprenditoriale di Pane e Trita.

L'asta del pesce

Qualità, divertimento, convivialità ma anche attenzione alla sostenibilità. E per questo, come avviene anche nel mercato del pesce quando i prezzi si abbassano per non lasciare nulla di invenduto nelle reti, a una certa ora, anche nel ristorante monzese può partire l'asta del pesce. "Si spengono le luci, si ferma la musica, partono i campanacci e inizia l'asta" spiega Pabel Ruggiero. E a condurre l'asta dei piatti del giorno che possono subire modifiche di prezzo sono veri e propri scaricatori di porto. "E' possibile trovare ostriche freschissime a un euro al pezzo a un certo punto della serata o gamberi rossi di Mazara ribassati" spiegano dal locale.

"E' un modo per unire il concetto della sostenibilità - il non buttare via niente - con l'aspetto ludico perchè il nostro pesce è super fresco, di giornata" spiegano i titolari. Nel menù inoltre si può trovare la pizza fatta con l'impasto all'acqua di mare e anche il sugo della pizza sa di pesce. Spazio ai fritti con padelloni da mezzo metro fino a un metro e mezzo, primi da condividere e cozze. Perchè il cibo se condiviso è più buono. "Abbiamo un reparto cozzeria dove si possono assaggiare cozze al gorgonzola, al moijto e all'nduja".

Ma il locale ha anche una doppia anima e c'è un angolo dove si può respirare l'atmosfera Anni '20, ricercata, intima, degli Speakeasy. "Quando il ristorante sembra finito in realtà si entra in uno Speakeasy, una zona segreta dove cambia tutta l'ambientazione".

Nel nuovo locale sono impiegate circa 35 persone ed è in corso la selezione per altri profili di aiuto cuoco. L'inaugurazione è fissata per domenica 11 febbraio e da lunedì 12 invece il ristorante in viale Elvezia 35 che somiglia a un porto, a Monza, sarà aperto a pranzo e a cena, sette giorni su sette. E per trasformare quest'angolo di Monza in una finestra ideale su mare i titolari hanno pensato di far respirare la brezza marina, grazie all'acqua di mare che viene vaporizzata nel locale.