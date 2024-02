Monza torna in tv e questa volta a essere protagonista insieme ai gioielli del territorio, tra il Duomo, la Villa Reale e l'autodromo, è anche la cucina del capoluogo brianzolo. Domenica 4 febbraio va in onda su Sky la puntata dedicata alla città di Teodolinda e a quattro locali del cooking show di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti.

Ma quali sono i ristoranti protagonisti della puntata dedicata a Monza del programma? I 4 ristoranti in gara sono “Ristorante Mamíe” di via Boito, “Seta Monza” in viale Campania, “La cantina della monaca” in centro e “OrsoBRUNO” di via Lecco.

I ristoranti in gara per la puntata di Monza

Mamìe

“Ristorante Mamíe” con Maria Rosaria: poco lontano dalla Villa Reale di Monza, presenta pochi arredi e pochi dettagli che rendono la location minimalista, curata ed essenziale. L’ambiente semplice mette in risalto l’esperienza culinaria, a partire dalla mise-en-place. Originaria di Otranto, Maria Rosaria è la titolare del ristorante a conduzione familiare, è una donna testarda, istintiva e molto sensibile, al punto di commuoversi quando si parla di cucina. La sua carriera comincia dieci anni fa con tanta passione e studio: crede moltissimo nel suo lavoro e nella sua famiglia. Il suo charme e le sue origini mediterranee si ritrovano anche nelle sue proposte: abbinamenti eleganti tra piatti del nord e del sud, in un menu prevalentemente di pesce.

Seta

“Seta Monza” con Giorgia: collocato nel quartiere di San Fruttuoso, questa location eclettica evoca raffinatezza già dal nome. Non a caso accoglie i suoi clienti in spazi raffinati e conviviali, senza dimenticare la gentilezza e l’attenzione nel servizio. Giorgia è la moglie del titolare e si occupa della sala e dell'accoglienza dei clienti: socievole, ambiziosa e competitiva, ha la mania del controllo ma le piace anche fare squadra con lo staff. Fin da giovane si è appassionata alla ristorazione e l'estetica è il suo cavallo di battaglia. Il suo menu moderno con una cucina tradizionale italiana propone anche piatti strettamente regionali.

La cantina della monaca

“La cantina della monaca” con Giordano: situato accanto al Duomo, è un luogo dove la passione per il gusto e l’eleganza si sposano alla perfezione, ideale sia per cenare che per sorseggiare del buon vino. Legno e marmo, travi a vista e soffitti alti compongono un arredamento semplice che crea un ambiente rilassante e informale. Giordano è il titolare e collabora con lo chef nella creazione di abbinamenti talvolta "azzardati" e nella scelta del menu, rigorosamente a base di prodotti freschi e piatti rivisitati. È un personaggio eclettico, altruista e positivo. Dopo aver interrotto gli studi di architettura, ha aperto questo locale di cui è molto orgoglioso.

OrsoBruno

“OrsoBRUNO” con Matteo: vicino al centro, questo ristorante a conduzione familiare trasmette un’atmosfera rilassante. Le due sale contigue sono molto diverse tra loro: si passa da un arredamento classico ad una sala con oggetti di antiquariato e modernariato. Cresciuto tra le mura del ristorante che considera ormai come una casa e dopo aver ricoperto tutti i ruoli all’interno dell'attività di famiglia, oggi Matteo ne è il titolare: sensibile ed empatico, si commuove quando parla dei suoi clienti storici perché desidera instaurare un rapporto di fiducia col cliente. Propone una cucina semplice e del territorio, con prevalenza di piatti di carne.

Come funziona la sfida

Lo chef Alessandro Borghese, in compagnia degli altri concorrenti in gara, visita ciascun ristorante assaggiando i piatti, esplorando l'ambiente e incontrando il personale per ottenere un'immersione completa nell'esperienza gastronomica di ogni posto. Dopo la visita, Alessandro Borghese e i ristoratori assegnano un voto da 1 a 10 a ciascun ristorante in diverse categorie: menu, servizio, location, conto e special. I voti vengono sommati per ottenere un punteggio totale. Dopo aver visitato tutti e quattro i ristoranti e assegnato i voti, Alessandro Borghese raccoglierà le valutazioni, senza svelare però le proprie impressioni, che potranno confermare o ribaltare il risultato (e la classifica!). Alla fine di ogni episodio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il ristorante che ha ottenuto il punteggio più alto vince l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.