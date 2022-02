I ristoranti stellati per tutti: ecco i locali gourmet (anche in Brianza) a menù fisso

Ristoranti stellati alla portata di tutti. Gourmet sì, ma a menu fisso. In Lombardia da oggi, 1 febbraio, fino al 30 aprile, 19 ristoranti di lusso - tra cui 8 stellati Michelin - offriranno ai propri clienti menù fissi a 75 euro. E tra questi ce n'è anche uno in Brianza, il Pomireau di Seregno dello chef Giancarlo Morelli. Si tratta dell'iniziativa, giunta alla nona edizione, firmata "Ingruppo", associazione che nasce "per valorizzare il moderno ristorante, per avvicinare anche la clientela più sfuggente e intimorita alle delizie dell’alta cucina, facendole scoprire l’eccellenza a tavola ed educandola a pasti sublimi".

Così, i clienti potranno avere la possibilità di gustare le specialità di stellati e locali gourmet a cifre decisamente più accessibili del solito. "La promozione è valida sia a pranzo sia a cena compatibilmente con i giorni di apertura dei locali e subordinata alle indicazioni di ciascun ristorante", mentre - si legge sul sito di "Ingruppo" - "la prenotazione deve essere effettuata via telefono o via email direttamente al ristorante prescelto, specificando il menu Ingruppo".

"Mai come ora la ripartenza assume un nuovo stuzzicante sapore. Dopo un anno di stop torna una delle manifestazioni più attese, con una rinnovata creatività e una forte spinta motivazionale. Un’esperienza concreta del piacere della cucina a menu fisso, per volere degli chef che desiderano in questo modo presentare le loro migliori preparazioni. L’invito è rivolto ad un pubblico curioso, che proprio a tavola trova uno dei maggiori piaceri della vita", l'appello dell'associazione.

Tra i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa ce ne sono otto che possono vantare il tanto agognato riconoscimento Michelin, tra cui "Da Vittorio", che di stelle ne ha ben tre e che è l'unico menù a 180 euro. Tutti le offerte contano almeno quattro portate.

Ecco tutti i locali, 16 sono tra Bergamo e la provincia, uno a Seregno e uno in provincia di Sondrio:

AL VIGNETO

Via Don Pietro Belotti, 1

Grumello del Monte BG

ANTICA OSTERIA DEI CAMELÌ

Via Guglielmo Marconi, 13

Ambivere BG

CASUAL RISTORANTE - UNA STELLA MICHELIN

Via S. Vigilio, 1

Bergamo

RISTORANTE COLLINA

via Ca’ Paler, 5 - strada per Roncola San Bernardo

Almenno San Bartolomeo BG

CUCINA CEREDA

Via Piazzini, 33 – Passaggio Toscanini

24036 Ponte San Pietro BG

DA VITTORIO - TRE STELLE MICHELIN

Via Cantalupa, 17

Brusaporto BG

FROSIO - UNA STELLA MICHELIN

Piazza Lemine, 1

Almè BG

IL SARACENO - UNA STELLA MICHELIN

Piazza Don Luigi Verdelli, 2

Cavernago BG

IMPRONTE RISTORANTE - UNA STELLA MICHELIN

Via Baioni, 38

Bergamo

LA CAPRESE

Via Giuseppe Garibaldi, 7

Mozzo BG

LIO PELLEGRINI

Via San Tomaso, 47

Bergamo

RISTORANTE LORO - UNA STELLA MICHELIN

Via Bruse, 2

Trescore Balneario BG

OSTERIA DELLA BRUGHIERA - UNA STELLA MICHELIN

Via Brughiera, 49

Villa d’Almè BG

RISTORANTE NASTURZIO

via Ripa, 12

Albino BG

POSTA RISTORANTE

Viale Vittorio Veneto, 169

Sant’Omobono Terme BG

ROOF GARDEN RESTAURANT

Piazza della Repubblica, 6

Bergamo

Ottavo piano Hotel Excelsior San Marco

TENUTA CASA VIRGINIA

Via Cascina Violo 1

Villa D’Almè (BG)

POMIROEU GIANCARLO MORELLI

Via Giuseppe Garibaldi, 37

20831 Seregno MB

IL CANTINONE - UNA STELLA MICHELIN

Via Antonio de Giacomi, 39

23024 Madesimo SO