“Perché dopo 4 anni ancora non c’è il progetto per la metropolitana fino a Monza”

Ancora non c’è il progetto definitivo per la metropolitana M5 fino a Monza. E a portare la questione all’attenzione è ancora una volta l’associazione HQ Monza. “Nel febbraio del 2019 la società MM Spa veniva incaricata dai Comuni di Milano e Monza di redigere il progetto definitivo del prolungamento della M5 sino al nord del capoluogo brianzolo. Sono passati quattro anni e il progetto, che deve essere approvato dalla conferenza dei servizi ed è fondamentale per indire la gara d’appalto, ancora non c’è” si legge nella nota diffusa dal comitato.

“Milano, capofila dell’iter burocratico, ha chiesto al Ministero una proroga di due anni” aggiungono. Tra le motivazioni supposte, ribadisce l’associazione, ci sarebbero le complicazioni per la progettazione della stazione Monza Parco ma - affermano - “è una mezza bugia”. “Una fonte interna a MM Spa ci ha spiegato che c’è di più. Il Comune di Milano ha ingolfato l’azienda con richieste di altre progettazioni e altri studi di fattibilità, addirittura una decina: M1 da Bisceglie a Baggio, M2 a nord da Cologno a Vimer cate e a sud da Assago a Rozzano, M3 a nord sino a Paderno e a sud a Paullo, M4 fino a Lorenteggio e altre sei stazioni (non definite) verso ovest, M5 verso Settimo e Magenta, la Circle Line da Certosa a San Cristoforo, M6 tra Baranzate di Bollate e Noverasco. Per lo più idee senza né fondi nè valutazioni costi/benefici”.

“Con tutto l’af fetto per MM Spa, leader nella progettazione di linee di trasporto: non può farcela. Non riuscirebbe nemmeno il numero uno mondiale, la cinese Crrc Zhuzhou. Trop pa carne al fuoco, con il rischio di non combinare nulla. La M5 sino a Monza, che ha già finanziamenti per 1 miliardo e 300 milioni, dovrebbe essere una priorità, concreta e fattibile, da chiudere al più presto. Sollecitiamo i Comuni di Milano e Monza a dare a MM spa indicazioni chiare in questo senso” ha dichiarato Isabella Tavazzi, portavoce dell’Associazione HQMonza.