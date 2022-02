Tutto pronto per il ritorno del mercato in piazza

In primavera il mercato a Villasanta ritornerà in piazza Europa. Nella centralissima e nuovissima area completamente rinnovata. Dopo quasi due anni di "esilio" nel parcheggio del centro commerciale Il Gigante, in primavera i venditori ambulanti ritorneranno con le loro bancarelle in centro. Intanto venerdì 4 febbraio la piazza rimarrà chiusa alle auto per consentire una pulizia straordinaria dell'area.

"Poi nelle prossime settimane verrà eseguito un intervento di sabbiatura per il riempimento delle fughe, elemento funzionale al consolidamento delle piastre. Un'altra pulizia straordinaria sarà eseguita prima del ritorno del mercato del venerdì in piazza Europa, previsto per la primavera", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Villasanta.

Piazza Europa è ampia circa 4.500 metri quadrati, oltre ad ospitare il mercato settimanale del venerdì accoglieva anche le bancarelle di eventi straordinari e le grandi iniziative sportive e culturali del paese. Il cantiere è iniziato a luglio 2020 e ha visto la sostituzione della pavimentazione, la creazione di servizi igienici, passaperelle protette e una piccola area verde.L'intervento è costato circa 1 milione di euro.