"È con immensa gioia e sollievo che annunciamo che Melany, la 16enne scomparsa ieri da Seregno, è stata ritrovata e ora è riunita con i suoi genitori".

Queste le parole apparse questa mattina, 15 dicembre, nella pagina Facebook del sindaco Alberto Rossi in merito al ritrovamento di Melany, la sedicenne scomparsa nella giornata di ieri suscitando grande preoccupazione e facendo subito scattare la macchina per le ricerche in tutta la Brianza.

Nel suo post il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per rendere virale l'appello e tutti quelli che hanno lavorato senza sosta per il ritrovamento della ragazza: "Grazie a tutti voi per aver fatto diventare virale questa ricerca - si legge - A tutti quelli che hanno lavorato con dedizione incredibile stanotte per ritrovarla e a chi è stato sveglio stanotte per avere informazioni utili". Infine il pensiero è andato alla famiglia della 16enne, alla quale il sindaco ha espresso la gioia per il ritrovamento e ha riservato il grande abbraccio ideale da parte sua e di tutti i concittadini.