Un ritrovo stasera davanti alla Villa Reale illuminata: ecco perché

Stasera, sabato 26 marzo, la Villa Reale di Monza si illuminerà di giallo. Un piccolo segno per dimostrare l'attenzione verso una patologia, l'endometriosi, molto diffusa anche a Monza e in Brianza.

E proprio stasera, dalle 21, ci sarà un incontro davanti alla Reggia per condividere le esperienze delle donne colpite da quella malattia. Un momento di condivisione e di divulgazione per far luce su una patologia che colpisce una donna su 10 e che spesso attende anche 7 anni per poter ricevere la diagnosi definitiva. Esemplare la storia di Paola, una giovane mamma, che l'anno scorso ha aperto una pagina Instragram - endometriosi.dovevado - per condividere questa malattia seriamente invalidante con altre donne. Scambiarsi idee, opinioni, consigli, o semplicemente cercare attenzione e ascolto in quei momenti che la malattia mette il corpo al tappeto.

Marzo è il mese della consapevolezza del'endometriosi una patologia femminile molto dolorosa e per quale, ad oggi, non c'è cura. Il comune di Monza per sensibilizzare la popolazione sul tema ha accolto la proposta del Team Italy della Worldwide Endomarch “Facciamo luce sull’endometriosi” e stasera illuminerà la Villa Reale di giallo.